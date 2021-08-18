Yolcu sayısını duyunca böyle dedi: '800 kişi mi? Vay canına!'

Dünya, Taliban’ın Afganistan’ın başkentine girmesinin ardından Kabil havalimanında yaşananların şokunu atlatabilmiş değil. Önceki gün yüzlerce sivilin Taliban’a terk edilecekleri korkusuyla paniklemesi apronda can pazarı yaşanmasına yol açarken, bu çaresizlik tarihin en kalabalık uçuşlarından birinin yaşanmasına neden oldu.

EN KALABALIK C-17 UÇUŞU

RCH 871 çağrı kodunu kullanan bir Amerikan C-17 askeri kargo uçağı, tarihinin en kalabalık uçuşunu yaptı. Önceki gün sivillerin pistlere girdiği sırada yüzlerce yolcusuyla Kabil’den ayrılan uçak, Katar’daki Amerikan hava üssüne indi. Doha’ya yaklaşma sırasında yerdeki bir hava trafik kontrolörünün uçakta kaç kişi olduğu yönündeki sorusuna pilot, “800” yanıtını verirken, kontrolörün “Vay canına!” şeklinde ifade ettiği şaşkınlığı kayıtlara yansıdı.

BENZERİ YAŞANMIŞ

Bu uçakların resmi taşıma kapasitesi 134 kişi. Ancak benzer acil durumlarda bu kapasitenin çok üzerine çıkıldığı olmuş. ABD Hava Kuvvetleri’nin sitesinde yer alan habere göre, 2013 yılında Filipinleri vuran kuvvetli fırtına sırasında yine Amerikan C-17 uçağı tek seferde 670 yolcusuyla havalanmış. O zaman da kabin içerisinde bugünküne benzer manzaralar oluşmuş.

PİLOT DA MI BİLMİYORDU

Öte yandan Amerikalı bir savunma yetkilisi, 800 kişi taşıdığını söyleyen RCH 871 pilotunun aksine Katar’da 640 Afgan sivilin uçaktan indiğini, kapasite aşılmış olsa bile mürettebatın onları geride bırakmak yerine uçağa almayı seçtiğini söyledi. Ancak 640 Afgan’a ilave uçakta kaç Amerikalı olduğuna dair bilgi vermedi. Söz konusu yetkili, Kabil’den son iki günde yüzlerce kişinin taşındığı başka uçuşlar da yapıldığını, bazılarının 640 Afgandan fazlasını taşımış olabileceğini de kaydetti. Bu durumda, eğer Afgan sivillere ilave yaklaşık 160 kişilik bir Amerikalı grup uçakta bulunmuyorsa, RCH 871 pilotunun bile kaç kişi taşıdığından haberdar olmadığı bir karmaşa tablosu ortaya çıkıyor.

SADECE GÖZLE HESAP YAPTILAR

Konuyu havacılık alanında istihbari bilgi sağlayan ABD’li bir uzmana danışan Hürriyet, “Görünüşe göre mürettebat orayı terk etmek için çılgınca bir acele içindeydi ve sadece kabine bakıp gözle tahmini bir hesap yaptılar” yanıtını aldı. Görüştüğümüz uzman, “zemindeki kargaşadan ötürü pilotların kabindeki kişi sayısını net olarak bilmemelerinin oldukça önemli olduğuna” vurgu yaptı.

Havacılık uzmanları, bu gibi acil tahliye durumlarında yolcuların uçak zeminine oturduğu, uçuş boyunca tutundukları kargo bağlama halatlarını emniyet kemeri olarak kullandıkları bilgisini verdi.

BİLGİ NOTU: RCH 871 çağrı kodlu C-17 uçağı, ABD’nin Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü’ne kayıtlı. Bu uçaklar yaklaşık 30 yıldır aktif görevde.





İNİŞ TAKIMLARINDAN İNSAN KALINTILARI ÇIKTI

Dün, bir Afgan erkeğin cansız bedeninin pistte hareket halindeki Amerikan kargo uçağının tekerinden sarktığı dehşet verici görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Amerikalı bir güvenlik yetkilisi, Kabil’den olaylı şekilde kalkan C-17 uçaklarından birinin iniş takımlarına en az bir kişinin sıkıştığını doğruladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, pilotlar iniş takımlarını doğru konuma getiremeyince yakınlardaki üçüncü bir ülkeye acil iniş yapmak zorunda kaldı. Burada yapılan incelemede, tekerlere sıkışmış insan kalıntıları bulundu.

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