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Yine gemi krizi! Denizin ortasında mahsur kaldılar...

#Norveç#Gemi#Koronavirüs
Yine gemi krizi Denizin ortasında mahsur kaldılar...

Norveç'li bir kruvaziyer gemisinin Kovid-19 nedeniyle Karayipler'deki gemi yolculuğunu iptal etmesinin ardından yolcular denizin ortasında mahsur kaldı.

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USA Today'de yer alan bir habere göre, Norveç kruvaziyer gemisindeki yolcular, şirketin Kovid-19 sorunları nedeniyle seyahati iptal etmesinin ardından denizin ortasında mahsur kaldı.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN ZAMAN ÇİZLGESİ VERİLMEDİ

Aimee Focaraccio isimli bir yolcu 10 günlük bir gezi için New York'tan Norveç Gemisine bindiğini, ancak kruvaziyer hattının dört gün sonra seferi iptal etmesi ve geminin geri dönmesi için herhangi bir zaman çizelgesi vermemesiyle tatilin bir "kabus" haline geldiğini söyledi.

Başka bir yolcu, Anthony Bivona yaptığı açıklamada, "Kovid nedeniyle bu kadar zor zamanlarda rezervasyon yaptığımızda, seyahat programımızda büyük olasılıkla değişiklikler olacağını biliyorduk" dedi.

NEW YORK'A NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELİRSİZ

İptallere yol açan Kovid-19 sorunları hakkında herhangi bir detay verilmezken Norveç Cruise Line başkan yardımcısı Christine Da Silva "Gemideki herkes için güvenli bir deneyim sunmaya odaklanırken bugün Norveç Gemisi'nin mevcut Karayip seferini Kovid ile ilgili koşullar nedeniyle iptal etmek için zor bir karar aldık." dedi

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Da Silva, geminin New York'a ne zaman döneceğini tam olarak belli olmadığını ancak bunun "kısa süre içinde" olacağını açıkladı.

YOLCULARA UYARI

Cruise Industry News , Gem'deki tüm yolcuların tam bir geri ödeme alacağını bildirdi.

CDU ise kruvaziyer yolcularının aşılama durumundan bağımsız olarak virüsü kapma ve yayma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

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