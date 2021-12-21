Yeniden sel alarmı verilen Erbil'de okullar tatil edildi

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Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Erbil kentinde meydana gelebilecek yeni bir sel felaketi nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini açıklarken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eğitim Bakanlığı, kötü hava koşullarından dolayı öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak adına okulların tatil edildiğini açıklandı.

Geçen hafta sel felaketinden etkilenen bölgeler başta olmak üzere bütün bölgelerde geniş çaplı önlemlerin alındığını vurgulayan Erbil Belediyesi vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak kentte meydana gelebilecek yeni bir sel felaketine karşı bütün önlemlerin alındığını bildirdi.

Erbil polisi ise sel felaketinden etkilenecek bölgeleri denetleyerek vatandaşlardan, evlerini terk etmelerini ve daha güvenli yerlere gitmelerini istedi.

Erbil’de geçen hafta meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmiş, kentte 14 milyon dolarlık hasar meydana gelmişti.