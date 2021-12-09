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Yeni Zelanda'dan 'sigara yasağı' için tarihi adım: Yeni nesil asla satın alamayacak!

#Yeni Zelanda#Sigara Yasağı #Dünya
Yeni Zelandadan sigara yasağı için tarihi adım: Yeni nesil asla satın alamayacak

Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesinin önüne geçecek çok önemli bir adım attı. Yeni yasa kapsamında şu an 14 yaş veya altında olanlar, hayatlarının hiçbir döneminde tütün ürünleri satın alamayacak.

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Yeni Zelanda hükümeti, 4 yıl içinde 'sigara kullanmayan bir nüfus' hedefine ulaşmak için uygulamaya konulacak yeni yasakları duyurdu.

Yeni Zelanda, gelecek nesil için sigarayı yasaklayacağını, böylece bugün 14 yaş ve altı olanların hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacaklarını duyurdu.

NİKOTİN ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yeni plan kapsamında tütün ürünlerindeki nikotin oranı da düşürülecek.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr Ayesha konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni yasanın yasal sigara içme yaşının her yıl 'sigarasız bir Yeni Zelanda nesli' yaratmak için artacağı anlamına geldiğinin altını çizdi.

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Bakan yardımcısı 'Bugün halkımızın sağlığı için tarihi bir gün' dedi ve şu ifadeleri kullandı;

'Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle onlara tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz.'

Söz konusu adım halk sağlığı uzmanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Auckland Üniversitesi Bağımlılık Araştırmaları Merkezi direktörü Dr Natalie Walker, 'Yeni Zelanda 'dumansız 2025 planı' ile bir kez daha dünyaya liderlik ediyor' dedi.

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'TÜM DİLEKLERİM GERÇEKLEŞTİ'

Halk sağlığı profesörü Chris Bullen ise sigaradaki nikotinin azaltılmasının dünyada bir ilk olduğunun altını çizdi ve 'tüm dileklerim gerçekleşti' dedi.

Son dönemde tütün kullanımı azaltmak için pek çok yeni yasa çıkaran Yeni Zelanda bu adımların karşılığını da almaya başlamış durumda.

Yapılan bir araştırmaya göre, Yeni Zelanda'da sigara içenlerin nüfusa oranı 2010 yılında yüzde 18 seviyesindeydi. Bu oran 2018 yılında yüzde 11.6'ya geriledi.

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#Yeni Zelanda#Sigara Yasağı #Dünya

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