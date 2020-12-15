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DHA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 21:53 | Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

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Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
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Yeni Zelanda'da helikopter, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı düştü. Kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kaza, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda meydana geldi. Bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi. Sivil Havacılık Kurumu'nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

Yeni Zelandada helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

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