Yeni trend yıkama yıkanma

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Moda tasarımcısı Stella McCartney tarafından başlatılan “Yıkanmaya hayır” hareketi, gittikçe popüler hale geliyor. Sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntülenmeye ulaşan hareketin amacı, iklim krizinin etkilerini azaltmak. Hareket, insanlara kıyafetlerini ve saçlarını daha az yıkama, hatta hiç yıkamama çağrısında bulunuyor. İngiliz moda tasarımcısı McCartney, trendin mottosunu “Kesinlikle temizlenmesi gerekmiyorsa temizleme” olarak ifade ediyor.

AYNI ZAMANDA PARADAN TASARRUF

“Yıkamaya hayır” hareketi, pek çok insanın kıyafetlerini her kullanımdan sonra yıkamasının hijyen değil alışkanlık meselesi olduğunu savunuyor. İnsanların yaşadıkları yerin mevsimsel koşulları veya çalıştıkları ortamları göz önüne alarak daha az yıkanma gerektirecek kumaşları tercih etme ya da soğuk suyla yıkama gibi seçimler yapabileceğini belirtiliyor. Trendin tek faydası kimyasal içeren şampuan ve deterjanları kullanmayarak gezegendeki suyu temiz tutabilmek değil. Hareket aynı zamanda hane faturalarının büyük kalemlerinden çamaşır makinelerinin az kullanımıyla paradan tasarruf etmeye de yarıyor.