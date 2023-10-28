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Yeni katliam endişesi: İsrail Gazze'nin en büyük hastanesini hedefine koydu!

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#İsrail#Şifa Hastanesi#Gazze
Yeni katliam endişesi: İsrail Gazzenin en büyük hastanesini hedefine koydu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 11:36

İsrail, yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin barındığı Gazze'deki Şifa Hastanesini hedefine koydu. Hamas ise İsrail ordusunun yeni bir katliam hazırlığında olduğunu öe sürerek dünyaya çağrıda bulundu.

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Gazze Şeridi'ndeki en büyük tıbbi kompleks olan Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın operasyonları için 'kalkan' olarak kullanıldığını iddia eden İsrail Ordusu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından hazırlanan videoları paylaştı ve bunun hastanenin Hamas tarafından kullanıldığının kanıtı olduğunu öne sürdü.

Yeni katliam endişesi: İsrail Gazzenin en büyük hastanesini hedefine koydu

HAMAS TÜNELLERİ VE TOPLANTI ODALARI

İsrail ordusu tarafından istihbarata dayalı olarak hazırlanan illüstrasyon, hastanenin altında olduğu iddia edilen Hamas tünellerini ve gizli odaları gösteriyor.

Görüntülerde cephaneliklerle dolu gizli geçitte devriye gezen silahlı muhafızlar, ve toplantı odaları görülüyor.

Yeni katliam endişesi: İsrail Gazzenin en büyük hastanesini hedefine koydu

HAMAS'I YOK ETMENİN TEK YOLU BU

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İsrail'in BM büyükelçisi Hamas'ı yok etmenin tek yolunun onları tünellerden ve yer altı şehirlerinden çıkarmak olduğunu vurgularken, İsrail güçlerinin 'Gazze Metrosu' olarak da anılan Hamas'ın gizli tünel ağını 'sığınak avcıları' füzeleri ile hedef aldığı belirtiliyor.

HAMAS'TAN YALANLAMA GELDİ

Hamas, hastaneleri yer altı askeri altyapısı olarak kullandığı kullandığı yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetti.

Hamas'ın üst düzey isimlerinden İzzet Rashaq İsrail'in iddiasının hiç bir temeli olmadığını söyledi ve bunun bir dizi yalanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Yeni katliam endişesi: İsrail Gazzenin en büyük hastanesini hedefine koydu

DAHA BÜYÜK KATLİAM HAZIRLIĞI

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesin'dekinden daha büyük bir katliama hazırlık yaptığını iddia eden Rashaq "Dünya liderlerini soykırım suçlarını durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas ve İsrail saldırı konusunda birbirlerini suçlamıştı

50 BİN KİŞİ SIĞINDI

El Şifa Hastanesi Gazze'deki diğer tüm hastaneler gibi çökme noktasına gelmiş durumda. Son gelen raporlara göre İsrail saldırılarından kaçan yaklaşık 50 bin kişi hastaneye sığınmış durumda.

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#İsrail#Şifa Hastanesi#Gazze

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