Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail'i çileden çıkaran çağrı! ABD İran için sinyali verdi...

ÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de yürüttüğü bombardımanın yoğunluğu nedeniyle artan uluslararası eleştirilere maruz kalan İsrail, saldırılarını yoğunlaştırdı.



İsrail ordusu, şimdiye kadarki en yoğun bombardıman gecelerinden birinde, Gazze'nin kuzey kesimlerinde "terör tünelleri, yeraltı savaş alanları ve ek altyapı" da dahil olmak üzere 150 yeraltı hedefini vurduğunu açıkladı.



İsrail ayrıca Asım Ebu Rakaba adında üst düzey bir Hamas komutanının öldürüldüğünü açıkladı. İsrail, bu kişinin 7 Ekim'de İsrail'de 1400 kişinin öldürüldüğü saldırılarda kullanılan insansız hava araçları ve yamaç paraşütleri de dahil olmak üzere Hamas'ın hava kabiliyetlerinden doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.