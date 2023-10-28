Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail'i çileden çıkaran çağrı! ABD İran için sinyali verdi...

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Al Jazeera'da yer alan habere göre, Fransa'nın İsrail büyükelçisi, kapalı bir oturumda kendisine İsrail'in savaşın ikinci aşamasına doğru ilerlediğinin söylendiğini açıkladı.
İsrail askeri sözcüsü Binbaşı Nir Dina, ordunun Gazze şeridindeki kara operasyonlarına devam ettiğini duyurdu.
Gazze'de yürüttüğü bombardımanın yoğunluğu nedeniyle artan uluslararası eleştirilere maruz kalan İsrail, saldırılarını yoğunlaştırdı.
İsrail ordusu, şimdiye kadarki en yoğun bombardıman gecelerinden birinde, Gazze'nin kuzey kesimlerinde "terör tünelleri, yeraltı savaş alanları ve ek altyapı" da dahil olmak üzere 150 yeraltı hedefini vurduğunu açıkladı.
İsrail ayrıca Asım Ebu Rakaba adında üst düzey bir Hamas komutanının öldürüldüğünü açıkladı. İsrail, bu kişinin 7 Ekim'de İsrail'de 1400 kişinin öldürüldüğü saldırılarda kullanılan insansız hava araçları ve yamaç paraşütleri de dahil olmak üzere Hamas'ın hava kabiliyetlerinden doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.
BM Genel Kurulu dün akşam ezici bir çoğunlukla İsrail ve Hamas arasında acil bir insani ateşkes çağrısında bulundu.
İsrail, Gazze'de "insani ateşkes" çağrısında bulunan BM kararını hiddetle reddederek, kendisini savunmaya devam edeceğini söyledi. İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan BM'nin artık "bir gram bile meşruiyeti ya da geçerliliği" kalmadığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılarının ardından ABD'nin "daha ileri adımlar atmaya hazır olduğunu" söyledi.
Biden'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği mektuptaki yorumları, ABD savaş uçaklarının bu hafta Suriye'nin doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından geldi.