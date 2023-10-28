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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail'i çileden çıkaran çağrı! ABD İran için sinyali verdi...

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#İsrail#Hamas#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsraili çileden çıkaran çağrı ABD İran için sinyali verdi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 09:37

İsrail-Hamas savaşı 3 haftayı geride bıraktı. İsrail askeri sözcüsü askerlerinin Gazze'de kara operasyonlarına devam ettiğini açıklarken BM Genel Kurulu dün akşam ezici bir çoğunlukla İsrail ve Hamas arasında acil bir insani ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in BM'ye tepkisi sert oldu. ABD Başkanı Joe Biden, İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılarının ardından ABD'nin "daha ileri adımlar atmaya hazır olduğunu" söyledi.

İSRAİL SAVAŞIN İKİNCİ AŞAMASINA MI GEÇİYOR?
İSRAİL SAVAŞIN İKİNCİ AŞAMASINA MI GEÇİYOR

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Fransa'nın İsrail büyükelçisi, kapalı bir oturumda kendisine İsrail'in savaşın ikinci aşamasına doğru ilerlediğinin söylendiğini açıkladı.

İsrail askeri sözcüsü Binbaşı Nir Dina, ordunun Gazze şeridindeki kara operasyonlarına devam ettiğini duyurdu.

ÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de yürüttüğü bombardımanın yoğunluğu nedeniyle artan uluslararası eleştirilere maruz kalan İsrail, saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, şimdiye kadarki en yoğun bombardıman gecelerinden birinde, Gazze'nin kuzey kesimlerinde "terör tünelleri, yeraltı savaş alanları ve ek altyapı" da dahil olmak üzere 150 yeraltı hedefini vurduğunu açıkladı.

İsrail ayrıca Asım Ebu Rakaba adında üst düzey bir Hamas komutanının öldürüldüğünü açıkladı. İsrail, bu kişinin 7 Ekim'de İsrail'de 1400 kişinin öldürüldüğü saldırılarda kullanılan insansız hava araçları ve yamaç paraşütleri de dahil olmak üzere Hamas'ın hava kabiliyetlerinden doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.

 

BM ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI, İSRAİL ÇİLEDEN ÇIKTI

BM Genel Kurulu dün akşam ezici bir çoğunlukla İsrail ve Hamas arasında acil bir insani ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'de "insani ateşkes" çağrısında bulunan BM kararını hiddetle reddederek, kendisini savunmaya devam edeceğini söyledi. İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan BM'nin artık "bir gram bile meşruiyeti ya da geçerliliği" kalmadığını söyledi.

ABD İRAN BAĞLANTILI GRUPLARA KARŞI DAHA İLERİ ADIMLAR ATMAYA HAZIR
ABD İRAN BAĞLANTILI GRUPLARA KARŞI DAHA İLERİ ADIMLAR ATMAYA HAZIR

ABD Başkanı Joe Biden, İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılarının ardından ABD'nin "daha ileri adımlar atmaya hazır olduğunu" söyledi.

Biden'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği mektuptaki yorumları, ABD savaş uçaklarının bu hafta Suriye'nin doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından geldi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİSRAİL SAVAŞIN İKİNCİ AŞAMASINA MI GEÇİYOR?
timelineÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
timelineBM ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI, İSRAİL ÇİLEDEN ÇIKTI
timelineABD İRAN BAĞLANTILI GRUPLARA KARŞI DAHA İLERİ ADIMLAR ATMAYA HAZIR
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Filistin

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