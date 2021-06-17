Yeni hükümet de Gazze’yi vurdu

12 yıllık Binyamin Netanyahu hükümetini sona erdiren koalisyon hükümeti ilk sınavında Filistin ve Filistinlilere yönelik katı tutumu korudu. Aşırı sağcı Yamina partisi lideri Naftali Bennett’in liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti, Filistinlilerin tepkilerine rağmen önceki gün aşırı sağcı Yahudilerin, Doğu Kudüs’te Müslüman mahallelerini de kapsayacak şekilde Bayrak Yürüyüşü yapmalarına izin verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Yürüyüş, bölgedeki Filistinlilerin tepkisini çekti. Filistinli grupların çağrısı üzerine çok sayıda kişi, yürüyüşe tepki göstermek için Gazze’de bir araya geldi. Filistinliler, düzenlenen yürüyüşte, “Kudüs bizimdir”, “Milyonlarca genç Kudüs’e gidiyor” yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

HAMAS’A İKİ SALDIRI

İsrail, yürüyüş sırasında Filistinlilerin protesto için attıkları yangın balonlarına karşılık olarak Gazze Şeridi’ndeki Hamas kamplarını vurduğunu açıkladı. İsrail uçakları, Han Yunus kentinin doğusundaki Muin bölgesindeki bir mevziyi hedef aldı. Uçaklar ayrıca Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı. Filistinli gençlerin sınır bölgesindeki bazı telleri kesmesi üzerine İsrail askerlerinin gerçek mermilerle açtığı ateşte de bir Filistinli yaralandı.



NETANYAHU’NUN DEVAMI GİBİ

Aşırı Sağcı Yamina Partisi Lideri Naftali Bennett’in başbakanlık koltuğuna oturduğu yeni koalisyon hükümeti, merkez partisi Yeş Atid ve Arap partisi Raam’ın da dahil olduğu 8 partili bir koalisyondan oluşuyor. Neredeyse tüm partilerin belli ödünler vererek iktidara ortak oldukları hükümet için Gazze’deki yürüyüş bir turnusol kâğıdı görevi görüyordu. Başbakan Naftali Bennett’in, tüm itirazlara rağmen 10 Mayıs’tan bu yana ertelenen yürüyüşe izin vermiş olması, “Netanyahu yönetiminin devamı” değerlendirmesine yol açtı. Koalisyonun mimarı olan Yeş Atid Lideri İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı’nda düzenlediği ‘bayrak yürüyüşü’ sırasında ırkçı sloganlar atanları “İsrail halkının yüz karası” olarak nitelendirdi. Koalisyonun kilit partisi Raam’ın lideri Mansur Abbas dayürüyüşü ‘provokasyon’ olarak nitelendirerek iptal edilmesini savunmuştu.





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