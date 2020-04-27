Yeni hayata ilk adım

İSPANYA: İspanya’da 14 yaşındaki çocuklar 6 hafta sonra ilk defa dışarıya çıktı. Bu haftadan itibaren bireylerin tek başına spor yapmasına izin verilecek. Dükkânlar, kafeler ve restoranlar ise

3 Mayıs’a kadar kapalı kalacak.

İTALYA: Bazı bölgelerde kitapçılar, çamaşırhaneler, kırtasiyeler ve çocuk kıyafeti satan dükkânların açılmasına izin veriliyor. 4 Mayıs tarihinden itibaren fabrikaların açılması bekleniyor. Okullar eylül ayından önce açılmayacak.

ALMANYA: Otomobil servisleri, bisiklet dükkânları ve kitapçıları açan Almanya’nın 4 Mayıs’tan itibaren okulları kademeli olarak açması bekleniyor. Bar, kafe, sinema, restoran ve konser alanları ağustosa kadar kapalı kalacak.

AVUSTURYA: Parklar ve küçük dükkanlar açıldı ancak maske ve sosyal mesafe zorunluluğu var. Büyük dükkânlar ile berber ve kuaförlerin 1 Mayıs’ta açılması planlanıyor. Restoranların ise mayıs ayının ortasında açılması planlanıyor.

ÇEK CUMHURİYETİ: Otomobil bayileri ve pazar yerleri açıldı. En fazla

10 kişinin katıldığı düğünlere izin verilecek. Kendi vatandaşlarına ülke dışına seyahat izni tanınırken bugünden itibaren 200 metrekare alanı bulunan dükkânların açılmasına izin verilecek.



İtalya’da küçük dükkânların açılmasına izin verilse de meydanlar ziyarete kapalı.

ARABALI SİNEMA YENİDEN POPÜLER



Sosyal mesafe, arabalı sinemanın yeniden canlanmasına neden oldu. Dresden kentinde havaalanına ait park yeri, arabalı açık hava sinemasına dönüştürüldü.