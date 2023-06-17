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Yeni bir dinozor türü keşfedildi

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#Wight Adası#İNGİLTERE#DİNAZOR
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 12:14

Britanya’daki Wight Adası’nda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Vectipelta baretti adı verilen bu hayvanın korkutucu dikenli görünümüne karşın otçul olduğu tespit edildi.

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Dinozorun ankilozor familyasından olduğu açıklandı. Böylece adada 1865’ten bu yana ilk defa yeni bir türe ait fosil bulunmuş oldu.Keşif, 66 milyon ila 145 milyon yıl öncesine ait kayaçlar incelenirken yapıldı.Dinozorun ankilozor familyasından olduğu açıklandı. Böylece adada 1865’ten bu yana ilk defa yeni bir türe ait fosil bulunmuş oldu.Keşif, 66 milyon ila 145 milyon yıl öncesine ait kayaçlar incelenirken yapıldı.

Yeni dinozor türünün adı, Londra’daki Natural History Museum’da (Doğal Tarih Müzesi) 20 yıldan uzun süre çalışmış Profesör Paul Barrett’e atfen konuldu.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Prof. Barrett, “Bu şekilde takdir edilmek gururumu inanılmaz okşadı, zevkten dört köşe oldum” dedi ve ekledi:

“Benim adımı koymalarının bu dinozorla görsel benzerliğimden kaynaklanmadığını da bilmenizi isterim.”

Yeni tür, adada daha önce bulunan ankilozor familyasından Polacanthus foxii adlı bir türü görünüm olarak andırsa da bilim insanları aslında bu iki türün pek de yakın akraba olmadığını düşünüyor.

Boyunları, sırtları ve leğen kemiklerindeki farklılıkların yanı sıra Vectipelta baretti’nin zırhı diğer türe göre daha dikenli.

ÇİN'DEKİ ANKİLOZORLARA DAHA YAKIN

Yeni tür aynı adada bulunan eski türdense Çin’deki ankilozorlara daha yakın.

Bu da, bu türün Erken Tebeşir (Kretase) Dönemi’nde Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir alana yayıldığı çıkarımını yapmamızı sağlıyor.

Natural History Musuem’dan araştırmacı Stuart Pond, bu keşfin İngiltere’de o dönemdeki dinozor çeşitliliğine de ışık tuttuğunu söylüyor.

Pond, daha önce Polacanthus foxii türüne ait olduğu düşünülen fosillerin de tekrar inceleneceğini ve bunların bir kısmının aslında yeni bulunan türe ait olabileceğini de ekliyor.

Keşif Journal of Systematic Paleontology (Sistematik Paleontoloji Dergisi) adlı akademik dergide yayımlandı.

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#Wight Adası#İNGİLTERE#DİNAZOR

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