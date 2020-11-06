Yeni başkanı bekleyen Türkiye dosyası

ABD başkanlık seçimleri sonrasında oyların sayımı tartışmalı bir şekilde sürerken yeni başkan kim olursa olsun önünde, ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili süregelen meselelerle ilgili bir dosya bulacak. O dosyadaki ana başlıklar da özetle şöyle:

S-400 MESELESİ: Donald Trump yönetimi döneminde Türkiye-ABD arasındaki en gerilimli konulardan biri Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımın gündeme gelmesi oldu. Türkiye, F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılırken Kongre’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanması talebi karşılık bulmadı. Seçim sonrasında bu baskılar artabilir.

DOĞU AKDENİZ: Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de kıta sahanlığı mücadelesi verirken Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Selanik ve Girit’e gitti, Girit’teki ABD üssünü güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. Ayrıca Trump yönetimi, Kıbrıs Rum Kesimi’ne 31 yıllık silah ambargosunu kaldırıp “öldürücü olmayan savunma ekipmanları satışı”na vize verdi. Yeni başkan döneminde de Washington’da bu tutumunun süreceğini öngörmek hatalı olmaz.

SURİYE/PKK/YPG: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’ı ikna etmesiyle ABD, Suriye’de asker sayısını azaltsa da burada terör örgütü PKK/YPG’ye destek vermeyi sürdürdü. Nitekim ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, birkaç gün önce ABD başkanlık seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığında bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

FETÖ’NÜN İADESİ: Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında darbe girişimi yaşandığında Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı idi. Türkiye hem o dönemde hem de 2017 başında işbaşı yapan Donald Trump yönetiminden FETÖ elebaşının iadesini istedi. Bu amaçla ABD nezdinde girişimde bulundu ancak her seferinde, “bu konunun yargıyı ilgilendirdiği” yanıtını aldı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER: ABD yönetimi, Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini sürdürmesine rağmen bu ilişkinin giderek daha mesafeli ve çekişmeli hale gelmesinden rahatsızlık duyuyor. Trump döneminde İsrail ile Arap ülkelerinin barıştırılması yolundaki politika muhtemelen yeni başkan tarafından da benimsenecektir.