Yemen'deki aşiretlerden Birleşik Arap Emirliklerine uyarı

Ebyen vilayetinin Karn el-Kellesi bölgesinde toplanan aşiretler yaptıkları yazılı açıklamada, GGK milislerinin Ebyen'in merkezi Zencibar'dan çekilmesini istedi.



Riyad Anlaşması uyarınca Yemen hükümetine bağlı güçlerin bölgede kontrolü sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bölgede darbeci milis güçlerin neden olduğu çatışmaların kesinlikle istenmediği" vurgulandı.



Açıklamada, Arap koalisyonunun bir komisyon kurarak, GGK milislerinin Zencibar'dan uzaklaştırılması ve Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin bölgede kontrol kurması konularında denetleme yapması talep edildi.



RİYAD ANLAŞMASI VE ARDINDAN YAŞANANLAR



Yemen'de hükümet güçleri, Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle 11 Aralık'ta temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 23 Aralık'ta yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edilmişti. Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği kaydedilmişti.