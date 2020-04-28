Yaz boyunca sosyal mesafe devam edecek

BAŞKAN Donald Trump, ekonomiyi üç aşamada canlandırma planı yaparken hafta sonu bazı eyaletlerden gelen görüntüler yetkilileri endişelendirdi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte California’nın güneyi ve Florida’da binlerce kişi plajlara akın etti. İnsanlar topluluklar halinde bir araya gelmeye devam ederken Beyaz Saray’dan da uyarı geldi.

DANIŞMAN UYARDI

Beyaz Saray’ın koronavirüs ile mücadele koordinatörü Dr. Deborah Birx, yaz boyunca sosyal mesafe kurallarının devam etmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Birx’ün NBC televizyonunda yaptığı bu açıklama ABD’de salgında yeniden bir yükseliş yaşanmasından endişe edildiği bir dönemde geldi. Los Angeles Valisi Eric Garcetti de Twitter’dan, “Bir ayda elde ettiğimiz ilerlemeyi bir haftasonunda kaybetmeyelim. Güneş ışığı baştan çıkarıcı olsa da hayat kurtarmak için evlerde oturuyoruz. Tüm bunlar geçtiğinde, sevdiğimiz o yerler, plajlar, gezi alanları orada olmaya devam edecek. Evde kalarak sevdiklerimizin de orada olmasını garanti ediyoruz” uyarısında bulundu.

KİMSE DİNLEMEDİ

Ancak yetkililerin uyarılarına rağmen on binlerce kişi sahilleri doldurdu. Los Angeles’ın Orange County bölgesindeki Newport Beach plajındaki kalabalığın Bağımsızlık Günü’nün kutlandığı 4 Temmuz gibi kalabalık olduğu belirtildi. Can kurtaranlar hoparlörlerle insanlara sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısı yaptı.