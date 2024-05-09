Yaşlı nüfus Güney Kore'yi alarma geçirdi!

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Güney Kore’de “yaşlı nüfus” alarmı verildi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevdeki ikinci yılı vesilesiyle ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin başlıca sorunlarından biri olan yaşlanan nüfus konusuna vurgu yaptı.



Yoon, “Ulusal bir acil durum olarak değerlendirilebilecek düşük doğum oranlarının üstesinden gelmek için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğiz” dedi. Bu kapsamda “Düşük Doğum Oranlarına Karşı Planlama Bakanlığı” kurulacağını açıklayan Yoon, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'ten hükümet teşkilat yasasının gözden geçirilmesinde aktif işbirliği talep etti.

NÜFUS YARI YARIYA AZALMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA



Ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biri olan Güney Kore, bir kadının hayatı boyunca sahip olacağı ortalama çocuk sayısını gösteren doğurganlık oranında ise son sıralarda yer alıyor.



Güney Kore hükümetinin verileri, ülkenin doğurganlık oranının 2023 yılında 0,72'ye düşerek, 2022 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 8 azaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, doğum oranlarının artmaması halinde 51 milyonluk mevcut nüfusun 2100 yılına kadar neredeyse yarı yarıya azalacağını tahmin ediyor.