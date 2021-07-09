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Dünya
Haber Giriş: 09.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yaşlanmayı durduran 'tatsız' yöntem

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Yaşlanmayı durduran 'tatsız' yöntem

YENİ Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bir grup biliminsanı tarafından uluslararası bir araştırma ekibi, yaşlanmayı yavaşlatmanın bir yolu olabileceğini buldu.

Araştırmada hadım edilmiş erkek koyunlarda DNA yaşlanmasının yavaşladığını tespit eden ekip, aynı prensiplerin insanlar için de geçerli olabileceği sonucuna vardı. Çalışmayla ilgili eLife dergisinde yayımlanan makalenin başyazarı ve Otago Üniversitesi’nden araştırmacı Victoria Sugrue konuyla ilgili açıklamasında, “Hem çiftçiler hem de biliminsanları, hadım edilmiş erkek koyunların ortalama olarak çok daha uzun yaşadığını bir süredir biliyorlar ancak bu çalışma DNA’nın yaşlanmasının incelendiği ilk çalışma“ ifadelerini kullandı. Araştırmacılar bu bulguların erkeklik hormonunun yaşlanma üzerindeki olası etkisiyle ilgili önemli veriler sağladığı ve aynı biyolojik ilkelerin insanlar için de geçerli olabileceği görüşünde.

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