Yargıya tırpan yasası askıdan indi... İsrail yine sokaklarda

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İSRAİL’de Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı göstericiler dün yeniden sokakları doldurdu. Erken saatlerde yolları kapatan eylemciler, borsa ve kışlalar önünde toplandı. Gün boyu hayatı aksatmaya yönelik eylemlerde gerçekleştirdi.

TEL AVİV AYAKTA

Çoğunluğu yedek askerlerden oluşan bir grup, insan zinciri oluşturarak Tel Aviv’in merkezindeki askeri karargâh olan Kirya’nın girişini kapattı. Tel Aviv borsası dışında toplanan bir başka grup ise meşale ve davullar eşliğinde “diktatörlük ekonomiyi öldürecek” sloganları attı. İsrail’in en büyük işçi sendikası Histadrut da protestoların adresiydi. Sendika genel merkezi önünde toplanan kalabalık, örgütten genel grev çağrısı yapmasını istedi. Histadrut, mart ayında bu yönde çağrı yapmış, ülkede hayat durunca Netanyahu’nun yargı revizyonu planlarını beklemeye almıştı. Bu arada İsrailli doktorlar, bugün iki saatlik grev kararı aldı. İsrail polisi dünkü gösterilere katılan 45 kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin yaralandığını açıkladı.

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O MADDE DEĞİŞECEK

İsrail’in 75 yıllık tarihindeki en sağcı hükümetini yöneten Netanyahu, geçen martta yargı reformu planını askıya aldıktan sonra bir dizi geri adım sözü vermişti. Ancak muhalefetle yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca Netanyahu, tepki çeken planı ilerletme kararı aldı. Plan, yargı erkinin gücünü budarken, hükümet ve milletvekillerinin yargı kararları üzerindeki kontrolünü arttırıyor. Yüksek Mahkeme’nin ‘makul’ bulmadığı hükümet düzenlemelerini iptal yetkisinin elinden alınması planlanıyor.

BİLGİ NOTU

Yolsuzlukla suçlanan ve yargılaması devam eden Netanyahu’nun, kendini garanti altına almak için yargıya müdahale ettiği yorumları yapılıyor.

NETANYAHU’YA BİDEN’DAN ZORAKİ DAVET

ABD Başkanı Joe Biden, yargı reformu ısrarı ve Filistinli sivillere yönelik tutumundan ötürü mesafeli durmayı tercih ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sonunda Beyaz Saray’a davet etti.

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Joe Biden

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ziyaretin “muhtemelen” yılın sonlarına doğru, “belki de sonbaharda” olabileceğini söyledi. Öte yandan Biden dün, İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Beyaz Saray’da ağırladı. Daha uzlaşmacı bir imaj çizen Herzog bugün de Amerikan Kongresi’ne hitap ederek babası Haim Herzog’dan sonra bunu yapan ikinci İsrail cumhurbaşkanı olacak.