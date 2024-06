Yargılandığı cinsel taciz davalarından beraat etmişti… Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Artık ne bir evim ne de tek kuruş param var!

Haberin Devamı

Tıpkı Harvey Weinstein gibi hakkında taciz iddiaları ortaya atılan çifte Oscar’lı ünlü oyuncu Kevin Spacey de yıllar süren bir mahkeme süreci yaşadı. Üstelik hakkındaki iddialar nedeniyle hem ABD’de hem de İngiltere’de yargılandı.

Spacey tüm bu davalardan aklansa ve yöneltilen suçlamalardan beraat etse de hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle oyunculuk kariyeri ve itibarı büyük yara aldı ve Hollywood’dan dışlandı.

Ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın çok izlenen programına katılan ve çarpıcı bir röportaj veren Spacey, canlı yayında hem suçlamalarla ilgili ilk kez konuştu hem de geldiği noktayı gözyaşlarıyla anlattı. Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargılanan ve suçlamalardan aklansa da Hollyywood kariyeri biten Kevin Spacey, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a çarpıcı açıklamalar yaptı

Haberin Devamı

DAVALARLA İLGİLİ KONUŞTU: SUÇ İŞLEMEDİM SADECE SINIRLARI ZORLADIM

64 yaşındaki Spacey, İngiliz gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajda, uygunsuz davranışlarıyla ilgili iddialara yanıt vererek "sınırları zorladığını" ama suç işlemediğini savundu.

İki Oscar ödüllü Spacey iddiaların ilk ortaya atıldığı 2017 yılından bu yana aktörlük işi alamıyor.

Yaklaşık bir buçuk saatlik röportajda Spacey'nin birkaç kez gözleri doldu ve ağladı. Ünlü oyuncu hukuki masraflar nedeniyle milyonlarca dolar borç içinde olduğunu söyledi.

Ancak Kevin Spacey gelinen noktada tünelin ucunda artık ışık gördüğünü de savundu. İki Oscar ödülü bulunan ve kendi kuşağının en yetenekli aktörlerinden kabul edilen Spacey 2017'den beri oyunculuk yapamadı, bundan sonra da Hollywood'a dönebilecek gibi görünmüyor

HAKKINDAKİ DAVALAR DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Amerikalı yıldız geçen yıl Londra'da görülen bir davada 2001 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen dört erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti; 2022'de ABD'de aleyhine açılan bir cinsel saldırı davası düşürüldü.

Haberin Devamı

ABD’li aktör hakkında 2008'de bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ilgili şu anda devam eden bir dava var, Spacey bu iddiayı reddediyor.

Şimdiye kadar ünlü aktör hakkında kamuoyuna yansıyan 50 farklı kişinin dile getirdiği cinsel taciz iddiası vardı.

Morgan ile röportajında bu iddiaların bir kısmına yanıt veren Spacey, hakkındaki bazı ithamları anladığını ancak hiçbir zaman suç işlemediğini savundu.

Son olarak İngiliz Chanel 4 kanalında yayınlanan bir belgeselde birçok erkek ünlü aktörü tacizle ve uygunsuz davranışlarla suçladı. Spacey bu belgeseldeki bazı erkeklerin suçlamaya ait tarihten sonra da kendisine "samimi" şekilde mesajlar attığını dair elektronik postalar gösterdi.

Haberin Devamı

TEK KURUŞ PARASI KALMADI, EVİ DE ELİNDEN GİTTİ

Spacey, milyonlarca dolar tutarındaki yasal masraflar yüzünden 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini dile getirdi.

Evinin çok kısa sonra açık artırmayla satılacağını söyleyen Spacey nerede yaşayacağını bile bilmediğini itiraf ettiği kısımda gözyaşlarına boğuldu.

Yıllar süren mahkeme süreci sebebiyle tüm parasını kaybettiğini ve evinin de elinden gitmek üzere olduğunu itiraf eden ünlü oyuncu yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı

Piers Morgan’ın Uncensored adındaki YouTube programında yayınlanan röportajda, Spacey, “sınırları zorladığını” belirterek geçmişte "birilerine rıza dışı şekilde cinsel olarak dokunmuş” olabileceğini kabul etti.

Haberin Devamı

Spacey, bu davranışların suç teşkil edip etmediği sorusuna, “kibar davrandığı” ve "flörtöz" olduğu yanıtını verdi.

Morgan’ın “davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı” sorusuna ise "istemediklerini göstermeleri gerektiğini, ancak o zaman rıza olmadığını anlayıp durabileceğini” söyledi.

İLK DAVAYI AÇAN KİŞİ SPACEY'YE TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİ

2017 yılında oyuncu Anthony Rapp, 1986 yılında kendisi 14, Spacey 26 yaşındayken Spacey’nin bir partide kendisini taciz ettiğini iddia etmişti.

Rapp'in açtığı davada Spacey suçsuz bulundu ve suçlayan kişi 40 bin dolar tazminata mahkum edildi.

Bir grup Hollywood yıldızı suçlamalardan aklanan Kevin Spacey'nin oyunculuğa dönmesi için kampanya başlatmıştı

Haberin Devamı

Çok sayıda erkeğin, kariyerlerinin başlarındayken ve yaşları Spacey’den küçükken tacize uğradıklarını söylemesi, ünlü aktörün gücünü ve konumunu istismar amaçlı kötüye kullandığı iddialarına yol açtı.

BELGESELDEKİ İDDİALARI REDDEDİYOR

Ünlü aktör, bazı geçmiş davranışlarının “kötü” olduğunu belirterek "hesap vermeye hazır" olduğunu söyledi.

Diğer yandan çok sayıda kişinin kendisine karşı temelsiz iddialarda bulunduğunu da öne sürdü.

Mayıs ayında Channel 4 kanalında yayınlanan Spacey Unmasked belgeselinde oyuncular Ruari Cannon ve Danny De Lillo, Spacey'nin kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Spacey bu iddiaları reddetmişti.

Belgeselin yayınlanmasının ardından Sharon Stone, Stephen Fry ve Liam Neeson gibi ünlü isimlerden oluşan bir grup, Spacey'nin oyunculuğa geri dönmesi çağrısında bulundu.

Telegraph'a konuşan Stone, "Kevin'in işe geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum. O bir deha," dedi.

KRALİYET NİŞANLI OYUNCUDAN İŞSİZ VE PARASIZ ESKİ OYUNCUYA...

Spacey, 2000 yılında Amerikan Güzeli ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını ve 1995 yılında Olağan Şüpheliler ile en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.

2004 ve 2015 yılları arasında Londra'daki Old Vic Tiyatrosu’nda sanat yönetmenliği yaptı.

Tiyatroya olan katkıları nedeniyle Spacey’ye o zamanlar Galler Prensi olan Charles tarafından kraliyet nişanı verilmişti.

Spacey yargılandığı davalardan aklandıktan sonra mahkeme önünde böyle açıklama yapmıştı

Spacey, ilk iddiaların ortaya çıkmasının ardından izlenme rekorları kıran dizisi House of Cards'tan atılmıştı. Ünlü aktörün suçlamalar ortaya çıkmadan önce rol aldığı son yapım olan Ridley Scott'ın filmi Dünyanın Bütün Parası’ndaki (All the Money in the World) sahneleri silindi ve yerine Kanadalı aktör Christopher Plummer getirildi.