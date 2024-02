Cinsel tacizle suçlanıp toplumdan dışlanmıştı… Ünlü oyuncu kapısından kovulduğu Hollywood’a geri döndü!

Haberin Devamı

İlk olarak Hollywood’un en ünlü ve güçlü yapımcısı Harvey Weinstein’ın adının karıştığı cinsel taciz ve tecavüz ifşalarıyla başlayan #MeToo hareketi, sinema ve dizi sektöründe yıllarca konuşulan büyük suçlamaları, ifşaları ve kimi hâlâ devam eden davaları getirdi.

Sektördeki kadın oyunculara ve oyuncu adaylarına ağza alınmayacak korkunç davranışlarda bulunan, onlara cinsel tacizde bulunan ve kendisini reddeden oyuncuları kariyerlerini sonlandırmakla tehdit eden Harvey Weinstein artık hapiste. Büyük yeteneği tüm otoriteler tarafından kabul edilen çifte Oscar'lı usta aktör Kevin Spacey kariyerinin zirvesindeyken gündeme gelen taciz suçlamalarıyla kariyerini kaybetti

KARİYERİNİN ZİRVESİNDEYKEN GELEN DAVALARLA GÖZDEN DÜŞTÜ

Aldığı yüksek cezadan sonra bir daha gün yüzü görmeyeceği de ortada… O yıllarda aynı şekilde suçlanan ve hakkındaki iddialar yine aynı derecede ciddi olan bir diğer isim de Oscar’lı yıldız Kevin Spacey olmuştu.

Kevin Spacey, o günlerde Hollywood’un en çok çalışan ve kazanan oyuncusuydu ancak hakkındaki suçlamalar gündeme gelince House of Cards’dan kovulmakla kalmadı, Hollywood’dan dışlandı ve başarılı kariyeri adeta sona erdi…

ABD'de 2017 yılında birçok kişinin yaşadıkları cinsel tacizleri anlatmaya başladığı #MeToo hareketinin ilk günlerinde ABD’li aktör Anthony Rapp, 1986 yılında 26 yaşında olan Spacey’nin New York’taki bir partide kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Spacey aleyhinde Eylül 2020'de dava açan Rapp, yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Spacey, hakkında açılan davalardan sonra masum olduğunu söyleyip kararı veren mahkemeye teşekkür etmişti

CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARIYLA HEM ABD'DE HEM DE İNGİLTERE'DE YARGILANDI

Spacey ayrıca, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü. Spacey benzer suçlamalarla İngiltere’de de yargılandı.

Çıktığı tüm mahkemelerde ya yeterli kanıt bulunamadı ya da tanık ifadeleri güvenilir görülmediği için tüm suçlamalar düştü. ABD’den sonra İngiltere mahkemeleri de ünlü oyuncunun masumiyeti yönünde karar verince Spacey tüm suçlamalardan aklanmış oldu. "Ben hep masumdum, artık mahkeme de bunu kanıtladı. Geri geleceğim" diyen Kevin spacey gerçekten de dediği gibi mahkemeler bittikten sadece birkaç ay sonra setlere geri döndü ve başrol oynadı

"BENİ KOVDUKLARI YERE GERİ DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Kararları sevinçle karşılayan ve en kısa zamanda oyunculuğa geri dönmek istediğini söyleyen Kevin Spacey’nin Hollywood’da yeniden kabul görüp görmeyeceği merakla bekleniyordu. Diziyi büyük zarara uğrattığı gerekçesiyle House of Cards’ın yapım şirketi tarafından 31 milyon dolar ödemeye mahkûm edilen Kevin Spacey yeniden setlere döndü!

“Artık suçlu olmadığım anlaşıldı, ben masumum. Hollywood’da dönüşüm görkemli olacak” tarzı açıklamalar yapan 64 ünlü oyuncunun bir gerilim filmi olan “Peter Five Eight” adlı yapımda başrol oynadığı ortaya çıktı.

Filmin fragmanında Kevin Spacey “karizmatik bir tetikçi” ve “düşmüş bir ruh” olarak tanımlanan Peter adında bir karakteri canlandırıyor. Filmde Spacey’yle birlikte başrolü paylaşan kadın yıldız ise 80’lerin ve 90’lı yılların başında sayısız filmde rol alan 64 yaşındaki Rebecca De Mornay oldu. Spacey'nin Hollywood'da bu kadar ısrarlı şekilde ve çabucak geri dönmek istemesinin, kendisini haksız yere suçladığını söylediği sektörden intikam alma arzusundan kaynaklandığı iddia ediliyor

"KARİZMATİK" TETİKÇİYİ CANLANDIRDIĞI FİLMİYLE BEYAZ PERDEDE OLACAK

Bütçesinin 5 ila 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen filmin sloganı “Bu kasabada hiçbir şey göründüğü gibi değildir”. Filmin hem senaryosunu yazan hem de yöneten Michael Zaiko Hall, eserini “1940'ların melodram tarzında işlenmiş çağdaş bir film” olarak tanımlıyor. Filmin mart ayında gösterime gireceği söyleniyor.

Kevin Spacey’nin Hollywood’da dönmeye ve kendine yeni roller aramaya çalıştığı haberleri geçen eylül ayından beri gündemdeydi. Spacey geçmişte DreamWorks, Universal ve Warner Bros. gibi sektörün en büyük yapım şirketlerinden bazılarıyla çalışmıştı. Kevin Spacey setlere bağımsız ve düşük bütçeli bir filmle döndü... Daha önce ona filmlerinde oynaması için adeta yalvaran büyük yapım şirketlerinin kapısındn bir daha geçmesi ise zor görünüyor

MADDİ KAYBI DA BÜYÜK OLDU... MAHKEMEDE "HER ŞEYİMİ KAYBETTİM" DEMİŞTİ

Tüm suçlamalardan kurtulmuş olsa da Spacey’nin yeniden böyle büyük çaplı yapım şirketlerinin kapısından geçmesi ve büyük projelerde yer alması şimdilik zor görünüyor. tüm bu davalar ve ödemek zorunda kaldığı yüksek tazminatlar Spacey için zorlayıcı olsa da ünlü oyuncu aklandıktan sonra 1 milyon sterlinlik savunma ücretini geri almıştı.

Ünlü oyuncu en son geçen aralık ayında Roma'da böyle görüntülenmişti

Mahkeme süreci başlayınca Ridley Scott’ın yönettiği All The Money In The World filmindeki çekilmiş sahneleri silinen Kevin Spacey bu nedenle çok ağır bir aşağılanma yaşadığını söylemişti. Duruşmanın başlarında Spacey jüriye "Her şeyimi kaybettim” diye seslenmiş, suçsuz olduğu kararının ardından da elini göğsüne koyarak jüriye bakmış ve onlar salondan çıkmadan önce iki kez “Teşekkür ederim” diye seslenmişti.