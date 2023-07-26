Ünlü aktör Kevin Spacey'in cinsel taciz davasında karar açıklandı

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel taciz davasında ABD’nin ardından İngiltere’de de aklandı. Spacey, İngiltere’nin başkenti Londra’da görülen davada, kendisine yöneltilen 9 cinsel taciz suçlamasından beraat etti.



Mahkemenin 9 erkek ve 3 kadından oluşan jürisi, 12 saatten fazla süren tartışmanın ardından Oscar ödüllü Spacey’i, Londra'daki Old Vic tiyatrosunda çalışırken 2004 ile 2013 yılları arasında işlediği iddia edilen dokuz cinsel taciz suçlamasından beraat ettirdi. Doğum gününde gelen beraat haberi ile gözyaşlarına tutamayan Spacey, jüri üyelerine teşekkür ederek, kararlarına varmadan önce tüm kanıtları ve tüm gerçekleri dikkatlice incelemek için zaman ayırdığı için jüriye son derece minnettar olduğunu söyledi.

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SPACEY, İLK KEZ 2017’DE CİNSEL TACİZLE SUÇLANMIŞTI



ABD'de 2017 yılında birçok kişinin yaşadıkları cinsel tacizleri anlatmaya başladığı #MeToo hareketinin ilk günlerinde ABD’li aktör Anthony Rapp, 1986 yılında 26 yaşında olan Spacey’nin New York’taki bir partide kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Spacey aleyhinde Eylül 2020'de dava açan Rapp, yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülen davada, 5 erkek ve 6 kadından oluşan jüri, Anthony Rapp'in Spacey hakkındaki cinsel taciz iddialarını destekleyemediğine hükmetmişti.

Spacey ayrıca, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.



Spacey, "American Beauty" ve "The Usual Suspects" filmlerindeki performanslarıyla Oscar ödülüne layık görülmüştü. Ancak kariyeri, 20'den fazla erkeğin kendisini cinsel tacizle suçlamasıyla büyük ölçüde sona erdi.