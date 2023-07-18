Cinsel tacizle yargılanan ünlü oyuncuya destek geldi: Yıldız şarkıcı mahkemede Kevin Spacey lehine konuştu

Haberin Devamı

HER ŞEY 2017'DE HARVEY WEINSTEIN DAVALARIYLA BAŞLAMIŞTI

2017'den bu yana 100'den fazla kadın, Harvey Weinstein'ı tecavüz, cinsel saldırı veya cinsel tacizle suçladı. 71 yaşındaki Weinstein, Şubat 2020'de, ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2017'de Harvey Weinstein’ın cinsel taciz ve tecavüzle sayısız kadın tarafından suçlanmasıyla başlayan #MeToo hareketi dünyaya yayıldı ve geçmişte yaşadıkları bu tür tacizler karşısında suskun kalan kurbanlar bir bir konuşmaya başlayınca gösteri dünyasını saran skandallar açığa çıkmaya başladı

Haberin Devamı

Devam eden davaları da bulunan ünlü yapımcı geçen şubat ayında bu kez de tecavüz suçlamasından hüküm giydi ve 16 yıl daha ceza aldı. Yani Harvey Weinstein’ın ömrünün sonuna kadar bir daha gün ışığına çıkamadan hapishanede kalacağı artık kesin. Ünlü yapımcıyı suçlayanlar arasında Hollywood’un en ünlü kadın yıldızları vardı. Yıllar boyu baskı, tehdit ve korkuyla yaşadıkları bu durumu saklayan ünlü isimler ilk öne çıkan ismin ardından çorap söküğü gibi gelen itiraflarla bu korkunç taciz ağını ortaya çıkardılar.

Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla İngiltere'de yargılanan Kevin Spacey mahkemeye gelirken böyle görüntülendi

#METOO HAREKETİYLE BİRLİKTE TACİZ KURBANLARI SESLERİNİ DUYURMAYA BAŞLADI

Sosyal medyada başlayan #MeToo hareketi dünyaya yayıldı ve suskun kalan kurbanların açıklama yapan ünlü isimlerden aldıkları cesaretle birer birer konuşmaya başlaması gösteri dünyasının saklı tutulmaya çalışılan bu korkunç yüzünün tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. #MeToo hareketi sadece Harvey Weinstein’ın değil gösteri dünyasındaki birçok ünlü ismin daha bu tür taciz ve cinsel saldırı suçlarına karıştığını açığa çıkardı. Hollywood’u saran bu yangın şimdilerde hafiflemiş gibi görünse de o günlerden itibaren başlayan suçlamalar ve davaların bir kısmı hâlâ devam ediyor.

Haberin Devamı

İki Oscar ödülü kazanan ve yeteneğiyle tüm dünyanın tanıdığı sevilen bir aktör haline gelen Kevin Spacey de #MeToo hareketiyle birlikte suçlamalara maruz kalan isimlerden biri olmuştu. O günlerde dünyayı kasıp kavuran House of Cards dizisinde başrol oynayan ve ödülden ödüle koşan ünlü aktör tam da kariyerinin zirvesindeyken bir değil birçok taciz iddiası yüzünden rol aldığı dizinin kadrosundan bile çıkarıldı hatta tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Spacey hakkında da tıpkı Harvey Weinstein gibi cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz davaları açıldı. Elton John ve Kevin Spacey'nin uzun yıllara dayanana bir tanışıklığı var

Haberin Devamı

KEVIN SPACEY DE TACİZ VE TECAVÜZLE SUÇLANDI, YILLARDIR YARGILANIYOR

Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Anthony Rapp, 2017’de iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "sarhoşken ortaya koyduğu son derece uygunsuz davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü. Kevin Spacey hakkında 2001 ile 2013 yılları arasında, yaşları 20'lerde ve 30'larda olan 12 kişi benzer iddialarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu bütün bu iddiaları yalanlamıştı. Spacey, ABD’de hakkında açılan davalar düşse de hem sinema hem de tiyatro dünyasından dışlandı; artık aktörlük yapmıyor ve bir daha da oyunculuk kariyerine dönmesi mümkün görünmüyor.

Haberin Devamı

ABD'DEKİ DAVALARDAN AKLANDI ŞİMDİ İNGİLTERE'DE YARGILANIYOR

Kevin Spacey, ABD’de suçlamalardan aklanmış olsa da İngiltere ve Galler'deki savcılık makamları, Kasım 2022’de, ünlü aktörün Birleşik Krallık’ta işlediği iddia edilen başka cinsel taciz suçlarından bu ülkede yargılanacağını açıklamıştı. Spacey hakkında 7 ayrı cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlaması var. Ünlü oyuncu İngiltere’de açılan davalar için bir süredir bu ülkede bulunuyor. Geçen hafta görülen ilk davada adı güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan bir kurbanın ifadeleri dinlenmişti.

Elton John mahkemenin dünkü oturumunda Kevin Spacey lehine tanıklık yaptı

Haberin Devamı

Tacizin gerçekleştiği 2008 yılında genç oyuncu adayı olduğunu ve Kevin Spacey'den oyunculuk konusunda tavsiye almak için ona yazdığını anlatan kurban mahkemede gözyaşları içinde Spacey'nin kendisine yaptıklarını "aşağılık ve iğrenç" olarak nitelendirdi ve ünlü aktör hakkında "Benden faydalandı. Uyuşturucuyla uyutulduğuma ve o sırada da tacize uğradığıma inanıyorum" diye konuştu.

MAHKEMEDE ELTON JOHN TANIKLIK YAPTI

Taciz davasının dünkü oturumunda da bir başka kurban dinlendi. Ancak bu kez Kevin Spacey’nin yardımına gelen bir başka dünyaca ünlü yıldız vardı. Bu kez suçlamayı yapan kişi ünlü aktörü 2004 ya da 2005 yılında dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’un geleneksel yılbaşı partisine götürdüğünü söyleyen şofördü. Suçlamayı yapan kişi, Kevin Spacey’yi Elton John’un verdiği partiye götürmek için arabasına bindirdiğini, ünlü aktörün kendisini yolda taciz ettiğini ve bu nedenle büyük bir kaz atlattıklarını söylüyordu.

Gözden Kaçmasın Elton John'un efsane turnesinde son konser Haberi görüntüle

Elton John ve eşi dünkü davaya Monaco’dan video bağlantısıyla katıldı ve tanıklık yaptı. Elton John ve David Furnish, kurbanın iddialarının gerçek olamayacağını çünkü Kevin Spacey’nin, Windsor’daki evlerinde her yıl verdikleri meşhur yılbaşı partisine sadece bir kez, 2001 yılında katıldığını söyledi. Kevin Spacey lehine ifade veren yıldız şarkıcı 2001 – 2005 yılları arasında partilerine katılan tüm konukların listesine ve fotoğraflarına tek tek baktıklarını ve Spacey’nin partiye sadece 2001 yılında katıldığının belgeli olduğunu ifade etti. Kevin Spacey dün mahkemeye gelirken gülümsüyordu: Elton John'un tanıklığı ünlü aktörü suçlamaların bir kısmından kurtarabilir... Spacey ABD'de görülen davalarda da aklanmıştı ancak artık Hollywood'a dönüp kariyerine devam etmesi mümkün görünmüyor

YILDIZ ŞARKICININ VERDİĞİ İFADE KEVIN SPECEY'NİN AKLANMASINI SAĞLAYABİLİR!

“Kevin Spacey, 2001 yılında partiye özel uçakla geldi ve sürpriz yaptı çünkü partiye katılacağını kimse bilmiyordu. Üstelik partiye gelişi büyük olay olmuştu çünkü Oscar’lı bir yıldızdı ve onun gelişi herkeste büyük bir heyecan yaratmıştı. Bu yüzden 2001 yılında burada olduğu kesin. Hatta partiden sonra geceyi de evimizde geçirmişti. Ancak Kevin Spacey 2004 ya da 2005’teki partilerde aramızda değildi. Gelen tüm konukların mutlaka fotoğraflanması ve konuk listesinde de adlarının mutlaka olması gerektiğine dair sıkı kurallarımız var ve Spacey, suçlamaların söz konusu olduğu iki yılda da partilerimizde yoktu.” ifadesini veren Elton John ve eşi bu tanıklıklarıyla Spacey’nin İngiltere’de yargılanmasına yol açan ancak masum olduğunu iddia ettiği suçlamaların bir kısmından aklanmasını sağlayabilir.