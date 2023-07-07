Elton John'un efsane turnesinde son konser

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Müziğin yaşayan efsanesi son kez sahneye çıkmadan hayatına yakından bakalım:

* 25 Mart 1947’de doğdu. Asıl adı Reginald Kenneth Dwight. 4 yaşında piyano çalmaya başladı. 11 yaşında Kraliyet Müzik Akademisi’nden burs kazandı.

* 1962’de arkadaşlarıyla ilk grubu olan Bluesology’yi kurdu. 1967’de kariyerine solo devam etmek üzere gruptan ayrıldı.

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* 1967’de söz yazarı Bernie Taupin ile tanıştı ve ilk şarkıları ‘Scarecrow’u yazdılar. İkili ‘Don’t Go Breaking My Heart’, ‘Candle in the Wind’ gibi birçok klasiğin de yer aldığı 30 albümde birlikte çalıştı. Ortaklıkları müzik tarihinin en uzun ve derin işbirliklerinden biri olarak kabul edildi.* Yine bu dönem Bluesology’nin iki üyesine, saksafoncu Elton Dean ve vokalist Long John Baldry’ye saygı duruşunda bulunarak Elton John adını kullanmaya başladı. Ocak 1972’de de adını resmi olarak değiştirdi.

* John ilk albümü ‘Empty Sky’ı 1969’da çıkardıktan bir yıl sonra Elton John Band’i kurdu ve ilk hit single’ı ‘Your Song’u yayımladı.

* Büyük çıkışını 1970’deki iki ikonik albümle yaptı: ‘Elton John’ ve ‘Tumbleweed Connection.’ Yıl sonunda Elton John gezegendeki en çok talep gören sanatçılardan biriydi.

* ABD ve İngiltere’de ‘Honky Château’ (1972) ile başlayan ve ‘Rock of the Westies’ (1975) ile sonuçlanan bir dizi liste başı albüm çıkardığında zirveye ulaştı. Başarısını 1980’lerde ve 1990’larda da sürdürdü. Sayısız hit'e ve albüme imza attı.