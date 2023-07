Elton John'un efsane turnesinde son konser

Haberin Devamı

Müziğin yaşayan efsanesi son kez sahneye çıkmadan hayatına yakından bakalım:

* 25 Mart 1947’de doğdu. Asıl adı Reginald Kenneth Dwight. 4 yaşında piyano çalmaya başladı. 11 yaşında Kraliyet Müzik Akademisi’nden burs kazandı.

* 1962’de arkadaşlarıyla ilk grubu olan Bluesology’yi kurdu. 1967’de kariyerine solo devam etmek üzere gruptan ayrıldı.

* 1967’de söz yazarı Bernie Taupin ile tanıştı ve ilk şarkıları ‘Scarecrow’u yazdılar. İkili ‘Don’t Go Breaking My Heart’, ‘Candle in the Wind’ gibi birçok klasiğin de yer aldığı 30 albümde birlikte çalıştı. Ortaklıkları müzik tarihinin en uzun ve derin işbirliklerinden biri olarak kabul edildi.* Yine bu dönem Bluesology’nin iki üyesine, saksafoncu Elton Dean ve vokalist Long John Baldry’ye saygı duruşunda bulunarak Elton John adını kullanmaya başladı. Ocak 1972’de de adını resmi olarak değiştirdi.

* John ilk albümü ‘Empty Sky’ı 1969’da çıkardıktan bir yıl sonra Elton John Band’i kurdu ve ilk hit single’ı ‘Your Song’u yayımladı.

* Büyük çıkışını 1970’deki iki ikonik albümle yaptı: ‘Elton John’ ve ‘Tumbleweed Connection.’ Yıl sonunda Elton John gezegendeki en çok talep gören sanatçılardan biriydi.

* ABD ve İngiltere’de ‘Honky Château’ (1972) ile başlayan ve ‘Rock of the Westies’ (1975) ile sonuçlanan bir dizi liste başı albüm çıkardığında zirveye ulaştı. Başarısını 1980’lerde ve 1990’larda da sürdürdü. Sayısız hit'e ve albüme imza attı.

* AIDS’le savaş kurumları için topladığı yardımlar ve Müzik dünyasına yaptığı hizmetler nedeniyle 1998 yılında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalyeliğe layık görüldü. ‘Sör’ unvanını aldı.* Kanadalı film yapımcısı David Furnish ile 2005 yılında başlayan birlikteliklerini, eşcinsel evliliğin İngiltere ve Galler’de yasal hale geldiği 2014 yılında evlilikle resmileştirdiler. Çiftin taşıyıcı anneden Zachary Jackson Levon Furnish-John ve Elijah Joseph Daniel John adlı iki oğlu var. Elton John tüm zamanların en çok ödül alan sanatçılarından biri. Yaptığı film müzikleriyle (‘Rocketman’-‘I’m Gonna Love Me Again’ ve ‘ Aslan Kral’-‘Can You Feel The Love Tonight’) kazandığı 2 Oscar’ı ve 2 Golden Globe’unun yanında, 5 Grammy , 5 Brit ve 1 Tony de dahil olmak üzere sayısız ödülü var. Kendisi 1 elmas, 40 platin, 23 altın plak ve 50’den fazla Top 40 hit ile de tüm zamanların en çok satan solo sanatçılarından.