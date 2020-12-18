‘Yaptırımlar Türkiye’ye değil, kurum ve kişilere’

Demir, “Biz önümüze bakalım, kendimize güvenelim ve daha çok çalışalım. Bu tür kararlar bize bir engel teşkil etmiyor, etmeyecek. Azmimizi daha çok arttıracak. Sektördeki tüm arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bir endişe duymak yerine, ‘demek ki biz doğru yoldayız ve daha çok çalışmalıyız’ mesajını almış durumdalar” dedi. “Türkiye’ye yaptırım uygulandı” algısının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden İsmail Demir, “Biz bunun iletişimini ne kadar iyi yaparsak, meselenin gerçek boyutunun ne olduğunu anlatırsak hepimiz için daha iyi olur” diye konuştu.