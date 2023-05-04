Yaptığı DNA testi hayatını altüst etti! Bilim insanları peşine düştü: 'Karım çok mutsuz'

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Evde yapılan DNA testleri sayesinde aile kökenleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olan insanların ilginç hikayeleri neredeyse her gün gazete sayfalarını süslüyor.

Testi yapan bazı insanlar hiç tanımadıkları akrabalarını ya da kardeşlerini bulurken, ismi açıklanmayan bir adam yaptığı DNA testi sayesinde kendisi ile ilgili asla tahmin edemeyeceği bir gerçeği öğrendi.



NEANDERTAL DNA'SINA SAHİP OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, BİLİM İNSANLARI PEŞİNE DÜŞTÜ

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, yaptığı DNA testi ile diğer yüksek oranda Neandertal DNA'sına sahip olduğunu öğrenen adamın hayatı tepetaklak oldu.

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Test sonuçları o kadar büyük yankı uyandırdı ki, Avustralya'daki bilim insanları adamı çalıştıkları üniversiteye davet ettiler.

NEANDERTALİN NEDİR?

NEANDERTAL ya da Neandertal insanlar, günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış insan türüdür.

Modern kültürde tipik "mağara adamı" kalıbını yaratan tarih öncesi insan türünün günümüz insanına göre daha sağlam bir yapıya ancak daha kısa uzuvlara sahip olduğu düşünülmektedir.

Türün yaklaşık 40 bin yıl önce yok olmasının iklim değişikliği, hastalık gibi nedenleri olduğunu öne süren tartışmalı teoriler var.



Evde yaptığı DNA testi sonrası yaşadığı süreci sosyal paylaşım sitesi Reddit'te anlatan adam DNA’larının yaklaşık yüzde 2’sini Neandertallerden miras alan modern Avrupalılar ve Doğu Asyalıların aksine kendisinde yüzde 4'lük bir oran çıktığını belirterek şunları yazdı;

"Sonuçlarımı aldıktan sonra bunun tıbbi bir mucize olarak kabul edildiğini öğrendim. Avustralya'daki bir üniversite beni daha ileri testlere tabi tutmak için davet etti."

"BANA DENEK MUAMELESİ YAPTILAR"

Avustralyalı ekibin uçak biletlerini aldığını belirten adam, iyi başlayan deneyiminin hızla kötüye gittiğini belirterek araştırma ekibinin ona düşünceleri, duyguları olan bir insandan ziyade bir denek gibi davrandığını anlattı:

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"Profesör benimle hiç konuşmadan röntgenlerimi ve test sonuçlarımı inceledi. 20 kişilik bir ekibe gövdem ve kollarım hakkında bilgi verdi."



"KARIM MUTSUZ OLDU"

İncelemeler sonrası evine döndüğünü belirten adam karısının DNA testi sonuçları nedeni ile çok mutsuz olduğunu belirterek, "Karım Neandertallerin erken ölen çılgın mağara adamları olarak gösterildiği bir belgesel izledi.Yeni bir bebeğimiz oldu ve bebeğimiz öfkelenmeye çok yatkın. Onun da tıpkı benim gibi güçlü bir yapısı ve geniş göğsü olması sanırım karımı korkuttu" ifadelerini kullandı.