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Yapay zekâ’nın sesi Scarlett’ın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hollywood#Scarlett Johansson#Chatgpt
Yapay zekâ’nın sesi Scarlett’ın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson (39), ChatGPT’nin yapay zekâ sohbet botu Sky’da kendi sesinin kullanıldığını iddia etti.

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Washington Post gazetesine konuşan ABD’li oyuncu, “Yayınlanan demoyu duyduğumda şoke oldum ve Sam Altman’ın benimkine bu kadar ürkütücü derecede benzeyen bir sesin peşine düşeceğine inanamadım” ifadelerini kullandı. ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketinin CEO’su Sam Altman’ın geçmişte kendisiyle iletişime geçtiğini, seslendirme yapmasını istediğini söyleyen Johansson, bu teklifi reddetmesinin ardından şirketin “Her” filmindeki sesinin benzerini oluşturduğunu öne sürdü. Johansson konuyla ilgili yasal adım atabileceğini sözlerine ekledi.

KULLANIMDAN KALKACAK

OpenAI tarafından ise oyuncunun sesinin taklit edilmediği açıklaması geldi. Şirket Sky’da kullanılan sesin Johansson’un taklidi olmadığını ama yine de kullanımdan kaldırılacağını açıkladı. Altman da yaptığı açıklamada “Sesin Johansson’u taklit etmesi değil, ona benzemesi amaçlandı. Bunun için 5 ayrı seslendirme sanatçısı çalıştı. Daha iyi iletişim kuramadığımız için Bayan Johansson’dan özür dileriz” dedi.

 

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#Hollywood#Scarlett Johansson#Chatgpt

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