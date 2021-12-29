Yapay zekâ faciası son anda önlendi! Amazon Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyede Omicron kâbusu 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarıTürkiye'de Omicron kâbusu! 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarı#Omicron
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Gol sevinci olay oldu Gece yarısı paylaştı... Geçen sene de şampiyonluktan etmiş...Gol sevinci olay oldu! Gece yarısı paylaştı... Geçen sene de şampiyonluktan etmiş...#Galatasaray
İşte kripto taslağı Yetkisiz kurumdan işlem yapana cezaİşte kripto taslağı! Yetkisiz kurumdan işlem yapana ceza#Kripto Para
Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planıSokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı#Sokak Hayvanları
Altını hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltını hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Dev tünel bugün açılıyor 3 bölgeyi birbirine bağlayacakDev tünel bugün açılıyor! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak#Pirinkayalar
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin Balinalar beklemeye başladı...Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin! Balinalar beklemeye başladı...#Kripto Para
Annemiz ölüyor Candan Erçetin ve Hakan Karahanın zor günleri...'Annemiz ölüyor' Candan Erçetin ve Hakan Karahan'ın zor günleri... #Candan Erçetin
Yapay zekâ meydan okudu Bozuk parayı pirize takYapay zekâ meydan okudu! 'Bozuk parayı pirize tak' #Amazon Alexa
Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadanTeröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan#HDP
Dostluk sona erdi... 2021 yılı böyle geçtiDostluk sona erdi... 2021 yılı böyle geçti!#2021
Omicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişiOmicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişi! #Omikron
Dostları ikna edemedi.... İbrahim ile Mihre Çelikkol arasında neler olduDostları ikna edemedi.... İbrahim ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?#İbrahim Çelikkol
Fatih Terim Denizlispor maçında çılgına döndüFatih Terim Denizlispor maçında çılgına döndü#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Yapay zekâ faciası son anda önlendi! Amazon Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

#Amazon Alexa#Yapay Zeka#Bozuk Para
Yapay zekâ faciası son anda önlendi Amazon Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

Hayatlarımızın birer parçası haline gelen 'akıllı' elektronik aletler bir yandan işimizi kolaylaştırırken bir yandan da yapay zekâ konusundaki birçok bilinmez yüzünden endişe yaratmaya devam ediyor. Amazon'un sesli asistanı Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi. Yaşanacak büyük facia kıl payı önlendi.

Haberin Devamı

Amazon'un sesli asistanı Alexa, 10 yaşındaki bir kız çocuğundan yarı takılı bir fişin uçlarına bozuk para ile dokunmasını isteyerek, ona meydan okudu. Gelişme üzerine Amazon, sesli asistanını güncelleyerek hatayı giderdi.

Küçük kızın annesi Kristin Livdahl, Twitter'da yaşananları şöyle anlattı:

"Daha önce YouTube'da bir [beden eğitimi] öğretmeninden, ayağınızdaki bir ayakkabıyla uzanmak ve yuvarlanmak gibi bazı fiziksel meydan okumalar izleyip, bunları yapıyorduk. Dışarıda hava kötüydü. [Kızım] sadece bir tane daha yapmak istedi."

O sırada Amazon Echo asistanı, internette bulduğu bir meydan okumaya önerdi ve "Bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takın, ardından açıktaki uçlara bozuk para ile dokunun" dedi.

Gözden Kaçmasın

CEO’luktan dünyayı kurtarmaya: Jeff Bezos şimdi ne yapacakCEO’luktan dünyayı kurtarmaya: Jeff Bezos şimdi ne yapacak?Haberi Görüntüle

Yapay zekâ faciası son anda önlendi Amazon Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

Livdahl, duruma "Hayır, Alexa, hayır!" diye bağırarak müdahale ettiğini belirtti. Kızının "böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı" olduğunu da söyledi.

Amazon, BBC'ye yaptığı açıklamada, asistanın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önleyecek şekilde Alexa'yı güncellediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Hatanın farkına varır varmaz, düzeltmek için hızla harekete geçtiğini söyleyen Amazon, "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve Alexa, müşterilere doğru, alakalı ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı" dedi.

Gözden Kaçmasın

Amazon ev robotu Astroyu tanıttıAmazon ev robotu Astro'yu tanıttıHaberi Görüntüle

"Kuruş meydan okuması" olarak bilinen bu tehlikeli aktivite, yaklaşık bir yıl önce TikTok ve diğer sosyal medya sitelerinde dolaşmaya başladı.

Yapay zekâ faciası son anda önlendi Amazon Alexa, bir çocuktan bozuk parayı prize takmasını istedi

Birçok metal elektriği iletir ve bunların elektrik prizlerine takılması elektrik çarpmalarına, yangınlara ve diğer hasarlara neden olabilir.

Carlisle East İtfaiye İstasyonu Müdürü Michael Clusker 2020'de Yorkshire'daki The Press gazetesine verdiği demeçte, bu tehlikeli meydan okumaya karşı uyarıda bulunmuş ve, "Parmaklarınızı, ellerinizi ve kollarınızı kaybedebileceğinizi biliyorum'' demişti.

ABD'deki itfaiye yetkilileri de bu sözde meydan okumaya karşı çıkmışlardı.

Gözden Kaçmasın

Amazonun sanal asistanı Alexa özel sohbeti kaydedip birine yolladıAmazon'un sanal asistanı Alexa özel sohbeti kaydedip birine yolladıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Amazon Alexa#Yapay Zeka#Bozuk Para

BAKMADAN GEÇME!

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse
Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO

BAKMADAN GEÇME!

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse
Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO