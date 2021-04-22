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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.04.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Yanardağı patlaması 2 kişinin canına mal oldu

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Yanardağı patlaması 2 kişinin canına mal oldu

Hint Okyanusu'nda bulunan Reunion Adası'nda Piton de la Fournaise yanardağı patladı, iki kişi hayatını kaybetti.

Hint Okyanusu'nda bulunan Fransa'ya bağlı Reunion Adası'nda Piton de la Fournaise yanardağı patladı.

Gelen son dakika bilgisine göre, yanardağ patlaması sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Yanardağı patlaması 2 kişinin canına mal oldu

Hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri açıklanmazken, ikisinin de 20'li yaşlarında olduğu bilgisine yer verildi.

AFP'nin aktardığına göre, hayatını kaybeden iki kişi bölgede doğa yürüyüşü yapıyordu.

Yanardağı patlaması 2 kişinin canına mal oldu

Talihsiz kişilerin cansız bedenleri yanardağın güneydoğu tarafında bulundu.

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