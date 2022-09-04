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Yanardağ tırmanışı felâketle sonuçlandı: 6 dağcı öldü!

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#Rusya#Kamçatka Yarımadası#Dünya
Yanardağ tırmanışı felâketle sonuçlandı: 6 dağcı öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 13:46

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'na tırmanış sırasında meydana gelen bir kazada 6 kişi öldü.

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Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki yaklaşık 4 bin 750 metrelik Klyuchevskaya Sopka yanardağı bir trajediye ev sahipliği yaptı.

Cumartesi günü Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağında yapılan tırmanış felaket ile sonuçlandı.

12 kişilik grup dağın zirvesine doğru tırmanışa geçti. Ancak meydana gelen kaza nedeniyle en az 6 dağcı hayatını kaybetti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, dağcılardan dördünün 13 bin fit yükseklikten düştükten hemen sonra öldüğü, diğer ikisinin de kısa bir süre sonra öldüğü bildirildi.

Yanardağ tırmanışı felâketle sonuçlandı: 6 dağcı öldü
Yaklaşık 4 bin 750 metre yükseklikteki Klyuchevskaya Sopka, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı konumunda...

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Kötü hava koşulları nedeniyle altı dağcının daha mahsur kaldığına inanılıyor.

Helikopterle olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri diğer dağcıları kurtarmaya çalışıyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre 12 kişilik grubun içinde yabancı ülke vatandaşı kimse bulunmuyor.

İki rehberin yer aldığı grup, tırmanışlarına Salı günü başlamıştı.

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#Rusya#Kamçatka Yarımadası#Dünya

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