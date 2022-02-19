Feribot faciasında 1’i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Dün Yunanistan’dan İtalya'ya doğru aralarında Türk yolcularında bulunduğu 270’ten fazla kişiyle hareket eden Euroferry Olympia adlı feribotta çıkan yangın sürüyor. Yunan Sahil Güvenliğine göre halen kayıp durumda olan 12 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.



Türkiye’nin Atina Pire Başkonsolosluğu’ndan bugün yapılan açıklamada, “Euroferry Olympia isimli feribotta çıkan yangından kurtarılan vatandaşlarımıza gerekli desteği ve konsolosluk hizmetlerini sağlamak amacıyla dün akşam Korfu'daki Hotel City Marina'ya süratle intikal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Feribottaki 25 Türk vatandaşından 24’ü kurtarılırken, kayıp 1 Türk’e ise halen ulaşılamadı. Otele yerleştirilen 24 Türk yolcu, seyahat evraklarının düzenlenmesinin ardından konsolosluk tarafından Türkiye’ye gönderilecek.

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HANGİ ÜLKE VATANDAŞLARI VAR?

Yetkilerin, gemiyi terk etme emri verildikten sonra kaç kişinin feribottan tahliye edildiğini araştırdığı açıklandı. Feribotun sahibi olan Grimaldi Lines şirketi, 8 yolcunun kayıp olduğunu duyurdu. Şirket, toplam 153 aracın feribotta bulunduğunu kaydetti.

Feribotta Yunan ve İtalyan mürettebatın yanı sıra aynı ülkelerden yolcular ile Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Türkiye gibi ülkelerden de şoförler bulunuyordu. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, feribotta 127 vatandaşının bulunduğunu duyurdu.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

