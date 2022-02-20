Yanan feribotta bir Türk kayıp

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Gemide bulunan 292 kişiden 12’sinin halen kayıp olduğu belirtildi. Kayıplar arasında Mehmet Çakır adlı bir Türk vatandaşının da bulunduğu açıklandı. Ayrıca gemideki Türk vatandaşlarının sayısının 26 değil 24 olduğu belirlendi. Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, kurtarılarak Korfu’da otellere yerleştirilen 23 Türk vatandaşının, karayolu ile dün akşam İstanbul’a hareket ettiklerini açıkladı. Gemideki yangın dün de kontrol altına alınamadı. 1’i Türk 12 kayıp arasında 7 Bulgar, 3 Yunan ve 1 Litvanyalı TIR şoförünün de olduğu öğrenildi.