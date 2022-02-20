Yanan feribotta bir Türk kayıp

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...#Beşiktaş
Teleçakalla nasıl konuşmak lazımTeleçakalla nasıl konuşmak lazım#Teleçakal
Savcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeliSavcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeli#Osman Karatoprak
Kara Kıta’ya kırmızı Türk kurdelesi Erdoğan Afrika turuna çıkıyorKara Kıta’ya kırmızı Türk kurdelesi! Erdoğan Afrika turuna çıkıyor#Dakar Olimpik Stadyumu
1,5 sürmüş Milyonlar buhar oldu...1,5 sürmüş! Milyonlar buhar oldu...#Prof. Dr. Erdener Yurtcan
Putin’den nükleer gözdağıPutin’den nükleer gözdağı!#Rusya
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğuAfgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu#Afganistan
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Kalından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyorKalın'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyor#İbrahim Kalın
Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettikTevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik#Tevfik Göksu
Kan donduran olay 3 yaşındaki oğlunun boğazını kestiKan donduran olay! 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti#Cinayet
HABERLERDünya Haberleri

Yanan feribotta bir Türk kayıp

#Gemi#Yangın#Yunanistan
Yanan feribotta bir Türk kayıp

Yunanistan'dan İtalya’ya doğru gitmekte olan ‘Euroferry Olympia’ adlı Ro-ro gemisinde, cuma günü çıkan yangında denizde can pazarı yaşandı.

Haberin Devamı

Gemide bulunan 292 kişiden 12’sinin halen kayıp olduğu belirtildi. Kayıplar arasında Mehmet Çakır adlı bir Türk vatandaşının da bulunduğu açıklandı. Ayrıca gemideki Türk vatandaşlarının sayısının 26 değil 24 olduğu belirlendi. Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, kurtarılarak Korfu’da otellere yerleştirilen 23 Türk vatandaşının, karayolu ile dün akşam İstanbul’a hareket ettiklerini açıkladı. Gemideki yangın dün de kontrol altına alınamadı. 1’i Türk 12 kayıp arasında 7 Bulgar, 3 Yunan ve 1 Litvanyalı TIR şoförünün de olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gemi#Yangın#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle