Belarus Cumhuriyeti ile Rusya arasında geçtiğimiz çarşamba patlak veren Wagner paralı asker krizi Moskova’yı zor durumda bırakacak boyut kazanmaya başladı. Belarus güvenlik güçlerinin ülke içinde tutukladığı 33 Rus paralı askerinin, iddia edildiği gibi, İstanbul’a gitmek gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, “Yalan söylemekle bu kriz çözülmez. Basın aracılığıyla algı operasyonlarına da gerek yok. Bize gerçekler lazım” diyerek Rusya’ya meydan okudu.

‘İSTANBUL’A GİTMİYORLARDI’

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Wagner grubunun İstanbul’a hava yoluyla ulaşmak için Minsk’te bulunduğu beyanının gerçeği yansıtmadığını Belarus Güvenlik Şefi Valeriy Vakulçin ile görüşmesinde dile getiren Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, “Bizim tutukladığımız 33 paralı asker ülkemize gönderilen 180-200 kişilik grubun sadece bir bölümü. Rusya’nın dile getirdiği gibi onların İstanbul’a ulaşmak gibi bir niyeti yoktu. Onlara verilen görev Belarus Cumhuriyeti’yle ilgili. Biz Rus tarafına daha detaylı bilgi vermeye hazırız. Ama bu mesele yalan söylemekle çözülmez. Basın aracılığıyla algı operasyonlarına da gerek yok. Bize gerçekler lazım. Tutukladığımız kişilerin sadece verilen emirleri yerine getirdiğini biliyoruz. Şimdi bize bu emirleri kimin verdiği lazım” ifadelerini kullandı.

SEÇİM 9 AĞUSTOS’TA

BAĞIMSIZ gözlemciler ülkede patlak veren Wagner krizinin 9 Ağustos’ta yapılacak Belarus başkanlık seçimleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ülkeyi 1994 yılından bu yana aralıksız yöneten Aleksander Lukaşenko yeniden seçilmek istiyor. Rusya ise seçim kampanyası başında muhalif aday Viktor Babariko ile Valeriy Tsepkalo’yu destekler görünüyordu. Rusya’yı çifte oyun oynamak ve Belarus içişlerine müdahale etmekle suçlayan Lukaşenko, Merkez Seçim Komisyonu vasıtasıyla iki muhalif adayın seçimlerden uzaklaştırılmasını sağlamıştı. Wagner krizi ise Minsk ile Moskova arasındaki düellonun son aşaması oldu.

PUTİN ZOR DURUMDA

Lukaşenko’nun Wagner krizinde takındığı taviz vermez tutum Rusya lideri Vladimir Putin’i de son derece zor durumda bıraktı. Putin, önceki gün Moskova’da düzenlediği Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Belarus yönetiminden tutuklu Rus vatandaşlarının koşulsuz şartsız serbest bırakılmalarını istemişti. Ancak Belarus yönetimi Rusya’nın talebini yerine getirmediği gibi, gözaltına alınan 33 Wagner personelinin tutukluluk sürelerini uzatma kararı aldı. Belarus’ta patlak veren Wagner krizinin Minsk ile Moskova arasında ‘centilmenlik anlaşması’yla sonuçlanmaması durumunda 33 kişinin terör eylemi düzenleme suçundan yargılanması ve 20 yıla kadar hapis cezası alması söz konusu.