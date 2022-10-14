Yaban hayatı can çekişiyor

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DÜNYA Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) son yayınladığı rapor, 1970’lerden bu yana ormanlık alanlardaki azalma ve okyanuslardaki kirlilik gibi nedenlerle yaban hayatı nüfusunun üçte ikisinin kaybedildiğini ortaya koydu. 2018 yılında Londra Zoolojik Topluluğu’nun hazırladığı ve 5 bin farklı türü kapsayan popülasyon verilerine dayanarak hazırlanan raporda, popülasyonun ortalama yüzde 69 oranında azaldığı tespit edildi.

DÜNYANIN EKOSİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Yaban hayatındaki popülasyon kaybının ekosistemin çökmesi anlamına geleceği belirten WWF’nin baş biliminsanı Rebecca Shaw, “Stabil bir iklimi, sağlıklı gıda ve su üretimini ve insan sağlığını destekleyen şey bu ekosistemdir” diyerek yaban hayatındaki küçülmenin yol açabileceği daha büyük sorunlara dikkat çekti.

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KİRLİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ormanlık alanlardaki azalma, kirlilik ve iklim değişikliği, raporda popülasyon düşüşünün başlıca sebepleri olarak ifade edilirken, Latin Amerika ve Karayipler en fazla etkilenen bölgeler olarak göze çarpıyor. Bu coğrafyalarda son beş yılda yüzde 94’lük bir kayıp yaşandığı belirtiliyor. WWF yetkilileri zengin ülkelere doğal hayatın korunması projeleri için mali destek sağlamaları çağrısı yaparken ve çözüme yönelik küresel stratejiler geliştirilmesinin gerekliliğini vurguluyor.