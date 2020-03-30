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Dünya
Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Y kuşağı da risk altında

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Y kuşağı da risk altında
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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün yaşla bağlantısına dair bakış açısını değiştirebilir.

Buna göre “Y” kuşağı olarak bilinen 20-44 yaş arası grupta, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı hiç de az değil. Elde edilen yeni veriler, yaşları 20 ve 44 arasında değişen hastaların yaklaşık 5’te birinin hastaneye yatırıldığını gösteriyor.

AĞIR VAKALAR YAŞLI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin istatistiklerine göre bu yaş grubundaki 705 vakanın yüzde 21’i hastanelerde tedavi edildi. Yüzde 2-4’ü yoğun bakıma alındı ve yüzde 0.2’si hayatını kaybetti. Çalışmada yine de en ağır vakaların ve en yüksek ölüm oranlarının yaşlılar arasında gözlemlendiği vurgulandı.

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