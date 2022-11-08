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WSJ: ABD ile Rusya gizlice görüştü

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#ABD#Rusya#Joe Biden
WSJ: ABD ile Rusya gizlice görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü savaş her geçen gün içinden çıkılması biraz daha güç hal alırken ABD ve Rusya yönetimleri arasında birkaç aydan bu yana gizli görüşmeler yapıldığı iddia edildi.

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 Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, ağustos ayından beri Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov ile defalarca gizlice temas kurduğunu yazdı.

KREMLİN DOĞRULAMADI

Washington ile Moskova arasında yürütülen gizli temasların Rusya’yı barışa ikna etmekten ziyade Ukrayna hadiselerinin küresel savaşa dönüşmesini önleme amacı taşıdığı da vurgulandı. Nükleer silahlara sahip iki süper güç devlet arasında gizli görüşme yapılmasının gayet normal bir uygulama olduğu da hatırlatıldı. Gizli görüşme haberinin yayılması üzerine Moskova’dan iddiayı yalanlayan bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Washington ile Moskova arasında gizli görüşme iddiası Anglo-sakson medyasının yalanlarından biridir. İddiayla ilgili merak edilenlerin gazetenin kendisi veya Washington yönetimine sorulması gerek. Bize değil” açıklamasını yaptı. 

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#ABD#Rusya#Joe Biden

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