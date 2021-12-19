Willy Brandt ile ilgili şok iddia: Almanya başbakanı ABD muhbiri miydi

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ALMAN Spiegel dergisinde yayınlanan haberde, Brandt’ın 1948’den 1952’ye kadar ABD ordusunun istihbarat teşkilatı CIC’ye Demokratik Almanya Cumhuriyeti hakkında bilgi sağladığı belirtildi. Spiegel’deki iddia, ünlü tarihçi Thomas Boghardt’ın ele geçirdiği CIC’nin gizli belgeleri üzerinde yaptığı araştırmalarına dayandırıldı.

DOĞU ALMANYA BİLGİLERİ

Spiegel Brandt’ın, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın doğusunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) destekli kurulan Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ndeki (DDR) genel durum ile iktidardaki Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) resmi gençlik hareketi FDJ hakkında bilgi verdiğini yazdı.

1963’te Berlin Belediye Başkanı olan Willy Brandt (ortada), dönemin Almanya Başbakanı Kondrad Adenauer (sağda) ile ziyarete gelen ABD Başkanı JF Kennedy’ye kenti gezdirmişti.

GENİŞ ÇAPLI BİLGİ AKIŞI

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Haberde ayrıca Brandt’ın Saksonya’daki Bautzen’de tutulan siyasi tutuklular ile DDR’deki tersaneler, fabrikalar, demiryolları ve Sovyet Silahlı Kuvvetleri’nin telefon ekipmanlarıyla ilgili olarak da istihbarat aktardığı iddia edildi. Brandt’ın muhbirliği konusunda SPD’ye bilgi verip vermediği bilinmiyor.

KARŞILIĞINDA ŞEKER VE KAHVE

Spiegel’e göre, Brandt, Amerikalılarla 200’den fazla görüşme gerçekleştirdi. Başlangıçta verdiği bilgiler karşılığında para yerine, o dönemlerde karaborsada bulunan sigara, şeker veya kahve aldı. 1950’den itibaren de 250 mark aylık bağlandı. Brandt başbakanlıktan, ekibinde bulunan Günter Guillaume’nin DDR casusu olduğu ortaya çıktıktan sonra istifa etti.