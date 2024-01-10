Wilders İslam karşıtı tasarıdan vazgeçti

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Aşırı sağcı Wilders, İslam’ın yasaklanması ve çifte vatandaşlarla ilgili yasa tasarıları önermişti. Koalisyon pazarlıkları öncesi U dönüşü yapan Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma’ya bir mektup yazdı. PVV lideri mektup ile daha önce sunduğu “Hollanda’da İslam’ın yasaklanması” ve çifte vatandaşlığı bulunanların oy vermemesine ilişkin yasa tasarılarından vazgeçtiğini belirtti. Wilders’ın bu hareketinin dün başlayan koalisyon pazarlıkları öncesinde gelmesi dikkat çekti.

KURAN’IN YASAKLANMASINI İSTİYORDU

Aşırı sağcı siyasetçi, 2018 yılında temsilciler meclisine, Hollanda’da Kuran-ı Kerim’in yasaklanması ve camilerin kapatılmasını içeren bir yasa teklifi sunmuştu. İslam ve göç karşıtı politikalarıyla bilinen Wilders’ın tartışmalara neden olan diğer yasa teklifi ise çifte vatandaşlığı bulunan kişilere seçme ve seçilme hakkının verilmemesi teklifiydi. Yasa teklifini, “Bu mecliste Türk, Faslı ya da İsveçli istemiyorum. Bunu söyleyemez miyim, burası benim ülkem” sözleriyle savunan Wilders’ın yasa teklifleri, yeterli sayıda milletvekilinin desteğini alamamıştı. Wilders’in partisi kasım ayındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmış, ancak hükümet kuracak çoğunluğu yakalayamamıştı.