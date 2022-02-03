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Whoopi Goldberg’in o sözlerine tepki yağdı: İki hafta ekran cezası

#Whoopi Goldberg#ABD#Tepki
Whoopi Goldberg’in o sözlerine tepki yağdı: İki hafta ekran cezası

6 milyon Yahudi’nin katledildiği Holokost’u “Irkçı değil, insanın insana zulmüydü” diye değerlendiren ABD’li ünlü sunucu Whoopi Goldberg’e Yahudi toplumundan büyük tepki geldi.

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AMERİKALI ünlü siyah kadın oyuncu ve sunucu Whoopi Goldberg, Holokost’un (Yahudi Soykırımı) “ırkla değil, insanın insana mezalimiyle ilgili olduğu” yorumuna ABD’deki Yahudi örgütlerinin tepki göstermesi üzerine özür diledi. Amerikan ABC televizyonu ise Goldberg’in 2007 yılından beri sunuculuğunu yaptığı “The View” adlı programa katılımına iki haftalığına ara verildiğini açıkladı.

KİTAP İLE BAŞLADI

Aslında tüm tartışma, pazartesi günü yayınlanan programda başladı. Program sırasında, ABD’nin Tennessee eyaletindeki bir okulun, Pulitzer ödüllü ‘Maus’ adlı çizgi romanı 8. sınıf müfredatından kaldırılması tartışılıyordu. ABD’li karikatürist Art Spiegelman tarafından kaleme alınan 1986 tarihli romanın, ‘küfür ve çıplaklık’ gibi ögeler içermesi nedeniyle müfredattan kaldırıldığı bildirilmişti.

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TARTIŞMA ÇIKTI

Holokost’u konu alan romanda yazarın, kendi ailesinin deneyimini o yaştaki çocuklar için ‘uygunsuz bir dille’ resmettiği belirtilmişti. Tam da bu sırada Whoopi Goldberg, aslında Holokost’un “ırk temelli değil, insanın insana yaptığı bir katliam olduğu” değerlendirmesinde bulundu. Programın bir başka sunucusunun “Beyaz ırkın üstünlüğü söz konusuydu” itirazı üzerine Goldberg, “Ancak her iki taraf da beyazdı” diye çıkıştı.

YAYIN KESİLDİ

Daha sonra açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Meselenin özünü kaçırıyorsunuz. Beyazlar beyazlara karşıydı. Bu, insanların birbirine nasıl davrandığıyla ilgili bir konu. Siyah ya da beyaz olman fark etmez, çünkü siyah, beyaz, Yahudiler, İtalyanlar, herkes birbirini yer.”
Programda alevlenen tartışma üzerine, Goldberg sözlerini bitirmeden araya reklam müziği girdi. Ancak tartışma burada sonlanmadı ve Yahudi örgütleri ile ABD’nin Yahudi cemaatlerinin önde gelen isimleri peş peşe itirazlarda bulundu.

‘İKİ HAFTA DÜŞÜNSÜN’

Tepkiler dinmeyince, 66 yaşındaki Whoopi Goldberg, bu kez ABC’de akşam yayınlanan ve Stephen Colbert’in sunduğu “The Late Night Show”a konuk oldu. Burada Yahudi cemaatlerinden ve mensuplarından özür dileyen Goldberg, salı sabahı yayınlanan “The View” programında da bir kez daha özür diledi. Bunlar da yeterli olmayınca, ABC televizyonu başkanı Kim Godwin, Whoopi Goldberg’in programdaki sunuculuğunun iki haftalığına askıya alındığını duyurdu. Godwin, “Whoopi özür diledi ancak sözlerinin sonuçlarını düşünmesi için ona zaman vermek istedim” açıklamasında bulundu.

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‘TEHLİKELİ BİR ÇARPITMA’

ABD’de faaliyet gösteren İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League) Direktörü Jonathan Greenblatt, sosyal medya hesabından “Hayır, Whoopi Goldberg, Holokost Nazilerin aşağı bir ırk addettikleri Yahudi halkını sistematik olarak yok etmesiyle ilgiliydi. Yahudileri insanlık dışı ilan ettiler ve bu ırkçı propagandayı 6 milyon Yahudi’yi katletmek için kullandılar. Holokost çarpıtması tehlikelidir. Yeter” paylaşımında bulundu.

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#Whoopi Goldberg#ABD#Tepki

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