Washington’la telefon diyaloğu

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Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler konuşuldu.

GLASGOW HAZIRLIĞI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi sırasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin detayları da gündeme geldi. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği belirtildi.

DAYANIŞMA VURGUSU

Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin de altı çizildi.