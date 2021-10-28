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Washington’la telefon diyaloğu

#İbrahim Kalın#Jake Sullivan#ABD
Washington’la telefon diyaloğu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesinde F-35 ve F-16 savaş uçakları konusunu ele aldı.

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Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler konuşuldu.

GLASGOW HAZIRLIĞI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi sırasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin detayları da gündeme geldi. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği belirtildi.

DAYANIŞMA VURGUSU

Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin de altı çizildi.

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#İbrahim Kalın#Jake Sullivan#ABD

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