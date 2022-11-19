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Washington, Veliaht Prens için dokunulmazlık istedi

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#Cemal Kaşıkçı#Suudi Veliaht Prens Selman#Dokunulmazlık
Washington, Veliaht Prens için dokunulmazlık istedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Biden yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Amerika’da açılan davada mahkemeye Suudi Veliaht Prens Selman’a dokunulmazlık verilmesi yönünde görüş bildirdi.

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ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a dokunulmazlık verilmesini istedi. Amerikan istihbaratı, cinayet emrini Muhammed bin Selman’ın verdiğine yönelik değerlendirmede bulunmuştu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Suudi Arabistan Başbakanı olarak görev yapmaya başlaması nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğunu yönünde ABD Adalet Bakanlığı’na mektupla görüş bildirdi. Bakanlık, Adalet Bakanlığı’ndan Kaşıkçı davasının görüldüğü Columbia Bölge Mahkemesi’ne ‘dokunulmazlık tavsiyesini’ iletmesini talep etti. Bu konuda nihai kararı ilgili mahkeme verecek.

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‘ESASLA İLGİSİ YOK’

ABD Adalet Bakanlığı avukatları da Columbia Bölge Mahkemesi’ne sunulan bir belgede, “Devlet başkanı dokunulmazlığı, uluslararası teamül hukukunda köklü bir doktrindir” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası teamül hukukunun uzun süredir devam eden ve köklü ilkeleri uyarınca yapılan yasal bir tespittir. Davanın esasıyla hiçbir ilgisi yoktur” ifadeleri kullanıldı.

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‘CEMAL BUGÜN YİNE ÖLDÜ’

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cemal bugün yine öldü” diye yazdı. 2017 yılında ABD’ye yerleşen Suudi Arabistan yönetimine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmüştü. Eylül ayında başbakanlık görevini üstlenen 37 yaşındaki Muhammed bin Salman, Amerikan Washington Post gazetesine de yazan Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgisi olduğunu iddialarını reddediyor. Ancak Amerikalı yetkililer, Muhammed bin Salman’ın prens olarak cinayetten haberdar olduğu ve suç ortağı olduğu yönünde görüş bildirmişti.

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#Cemal Kaşıkçı#Suudi Veliaht Prens Selman#Dokunulmazlık

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