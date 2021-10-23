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Washington ve Pekin Tayvan ile ilgili atıştı

#Washington#Pekin#Tayvan
Washington ve Pekin Tayvan ile ilgili atıştı

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya hedef olması halinde Tayvan’a gereken desteği vereceklerini, bu konuda taahhütleri olduğunu söyledi.

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Önceki akşam Amerikan CNN televizyonu tarafından düzenlenen forumda konuşan Biden, “askeri müdahale durumunda Tayvan’a destek vermeye hazır olup olmadığı” yönündeki soruya, “Evet, bunu yapma taahhüdümüz var” yanıtını verdi.

Sözlerinin devamında Çin’in askeri bakımdan ABD’den daha güçlü olacağı endişesinin yersiz olduğunu da belirten Biden, “Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı bizim dünya tarihindeki en güçlü orduya sahip olduğumuzu biliyor” ifadelerini kullandı. Biden’ın bu açıklamasına Pekin’den ise anında karşılık geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, “Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda tavize yer yok” diyerek Washington’u Tayvan meselesinde “temkinli davranması ve konuşması” yönünde uyardı. Düzenlediği basın toplantısında Biden’ın sözlerinin sorulması üzerine Wenbin, “Tayvan Çin’in ayrılmaz bir parçasıdır. Tayvan sorununda yabancı müdahalesi kabul edilemez. Kimse Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki sağlam iradesini ve kapasitesini sınamaya kalkmasın” diye konuştu.

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#Washington#Pekin#Tayvan

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