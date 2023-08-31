Wagner yayınladı: İşte Prigojin'in son görüntüleri... Mezarına gelen kadın kimdi?

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Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında düşen bir uçakta hayatını kaybetti.



Rus yetkililer cansız bedenin teşhis edildiğini açıkladı, Prigojin için basına kapalı bir cenaze töreni bile düzenlendi ancak tüm bunlar Wagner liderinin hayatta olabileceğine dair komplo teorilerinin önüne geçemedi.



Prigojin videonun başında 'Hayatta olup olmadığımı tartışanlar için' ifadesini kullanıyor...

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Prigojin seyahatleri sırasında birden fazla dublör kullandığı uzun süredir biliniyordu.

Prigojin’in kazanın olduğu gün Moskova’ya inen ikinci bir uçakta olduğu ya da düşen uçakta kendi yerine dublörünün olduğu yönündeki iddialar hala tartışılırken, Wagner'e bağlı Telegram kanalı Gray Zone Prigojin'in yeni görüntülerini yayınladı.Söz konusu görüntülerin Wagner liderinin son görüntüleri olduğu düşünülüyor.Gray Zone'un herhangi bir yorum yapmadan yayınladığı videoda 62 yaşındaki Prigojin üzerinde askeri kıyafetlerle bir aracın içinde seyahat ederken görülüyor.Videoyu hayatta olup olmadığını tartışanlar için çektiğini belirten Wagner lideri, "diyor.Wagner liderinin başarısız isyanı sonrası Afrika'ya gittiği ve buradaki askeri operasyonlara yoğunluk verdiği biliniyor.Grey Zone görüntülerin ne zaman çekildiğini belirtmedi. Ancak görüntüler yeniyse bile bu Prigojin'in hayatta olduğu iddialarını kanıtlamıyor.

Gray Zone'un yayınladığı video St Petersburg'daki mezarlığı ziyaret eden ve ilk başta Prigojin'in karısı olarak lanse edilen kadının aslında Wagner liderinin dublörü Leonid Krasavin'in eşi Irina Krasavina olduğu yönündeki iddiaların hemen peşinden geldi.



Mezarlıktan gelen görüntüler Prigojin'in uçakta olmadığı yönündeki iddiaları alevlendirdi.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün yaptığı açıklamada Prigojin’i taşıyan uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.Soruşturmada farklı senaryoların masada olduğunu belirten Peskov, kaza ile ilgili uluslararası bir soruşturma gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.