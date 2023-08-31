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Wagner yayınladı: İşte Prigojin'in son görüntüleri... Mezarına gelen kadın kimdi?

Güncelleme Tarihi:

#Wagner#Prigojin#Rusya
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 13:03

Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in hayatta olduğuna yönelik komplo teorilerinin ardı arkası kesilmezken Wagner'e bağlı bir Telegram kanalı Prigojin'in son görüntülerini yayınladı.

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Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında düşen bir uçakta hayatını kaybetti. 

Rus yetkililer cansız bedenin teşhis edildiğini açıkladı, Prigojin için basına kapalı bir cenaze töreni bile düzenlendi ancak tüm bunlar Wagner liderinin hayatta olabileceğine dair komplo teorilerinin önüne geçemedi.

Wagner yayınladı: İşte Prigojinin son görüntüleri... Mezarına gelen kadın kimdi

WAGNER SON GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Prigojin’in kazanın olduğu gün Moskova’ya inen ikinci bir uçakta olduğu ya da düşen uçakta kendi yerine dublörünün olduğu yönündeki iddialar hala tartışılırken, Wagner'e bağlı Telegram kanalı Gray Zone Prigojin'in yeni görüntülerini yayınladı.

Söz konusu görüntülerin Wagner liderinin son görüntüleri olduğu düşünülüyor.
Wagner yayınladı: İşte Prigojinin son görüntüleri... Mezarına gelen kadın kimdi

Prigojin videonun başında 'Hayatta olup olmadığımı tartışanlar için' ifadesini kullanıyor...

HAYATTA OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN ÇEKMİŞ

Gray Zone'un herhangi bir yorum yapmadan yayınladığı videoda 62 yaşındaki Prigojin üzerinde askeri kıyafetlerle bir aracın içinde seyahat ederken görülüyor.

Videoyu hayatta olup olmadığını tartışanlar için çektiğini belirten Wagner lideri, "Ağustos'un ikinci yarısındayız ve ben Afrika’dayım. Nasılım? Beni yok etmeyi düşünen, özel hayatımı, kazancımı tartışmayı sevenlerin söylediklerinin aksine aslında her şey yolunda." diyor.
Wagner yayınladı: İşte Prigojinin son görüntüleri... Mezarına gelen kadın kimdi

VİDEO HAYATTA OLDUĞU İDDİALARINI KANITLAMIYOR

Wagner liderinin başarısız isyanı sonrası Afrika'ya gittiği ve buradaki askeri operasyonlara yoğunluk verdiği biliniyor.

Grey Zone görüntülerin ne zaman çekildiğini belirtmedi. Ancak görüntüler yeniyse bile bu Prigojin'in hayatta olduğu iddialarını kanıtlamıyor.
Wagner yayınladı: İşte Prigojinin son görüntüleri... Mezarına gelen kadın kimdi



MEZARINA GELEN KARISI DEĞİL MİYDİ?

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Prigojin seyahatleri sırasında birden fazla dublör kullandığı uzun süredir biliniyordu.

Gray Zone'un yayınladığı video St Petersburg'daki mezarlığı ziyaret eden ve ilk başta Prigojin'in karısı olarak lanse edilen kadının aslında Wagner liderinin dublörü Leonid Krasavin'in eşi Irina Krasavina olduğu yönündeki iddiaların hemen peşinden geldi.

Mezarlıktan gelen görüntüler Prigojin'in uçakta olmadığı yönündeki iddiaları alevlendirdi.

Wagner yayınladı: İşte Prigojinin son görüntüleri... Mezarına gelen kadın kimdi

KREMLİN: KASITLI OLARAK DÜŞÜRÜLME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün yaptığı açıklamada Prigojin’i taşıyan uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.

Soruşturmada farklı senaryoların masada olduğunu belirten Peskov, kaza ile ilgili uluslararası bir soruşturma gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

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#Wagner#Prigojin#Rusya

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