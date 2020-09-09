Vucic Kudüs’te geri bastı

ABD Başkanı Donald Trump’ın aracılığıyla Kosova ile imzalanan ekonomik normalleşme anlaşması sonucunda İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği’nin uyarıları sonrasında geri adım attı. Vucic, elçiliğin Kudüs’e taşınması konusunda ‘Sırbistan henüz o sayfayı açmadı’ ifadesini kullandı.

AB’DEN UYARI ALDI

Vucic, ABD dönüşü, Brüksel’de temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını hatırlatarak, Kudüs’te büyükelçilik açacakları açıklanan Sırbistan ve Kosova’nın diplomatik adımlarının ciddi endişe kaynağı olduğunu söyledi. Stano, “Kosova ve Sırbistan, AB katılım sürecinin stratejik öncelikleri olduğunu açıkladıkları için AB her iki ülkenin de bu taahhüde bağlı şekilde hareket etmesini beklemektedir. Bu kapsamda, AB’nin Kudüs ile ilgili ortak tutumunu sorgulatacak herhangi bir diplomatik adım ciddi endişe ve üzüntü kaynağıdır” diye konuştu.

VUCIC HABERSİZ MİYDİ

ABD Başkanı Trump’ın tören sırasında “Sırbistan’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını” açıklamasının ardından Vucic’in bu maddeden habersiz bir görüntü vermesi şaşkınlık yaratmıştı. Durumdan rahatsız olan Vucic’in bu maddeden haberdar olmadığı iddia edilmişti.

Kosova, 2008’de Sırbistan’dan tek taraflı ayrılmıştı. ABD’de geçen hafta yapılan törenle iki taraf ekonomik ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

‘ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM’

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova ile İsrail’in birbirlerini karşılıklı tanımalarının Türkiye ile ortaklıklarını hiçbir koşulda zedelemeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kosova ile İsrail arasındaki karşılıklı tanıma konusunda endişelerini anladıklarını belirten Taçi, “Erdoğan ile iletişimdeyim. Bu tanıma Türkiye ile stratejik ve kardeşçe ortaklığımızı hiçbir koşulda zedelemeyecek” açıklamasını yaptı.