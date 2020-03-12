‘Virüsün ilacı kutsal su’

Eski metropolit Amvrosios (84) bununla da kalmayıp “Eğer hasta birinin elini tuttuysanız da korkmayın. Hz. İsa koru beni deyin yeter” diye ekledi. Yunan ve Rum Ortodoks kiliseleri, salgına rağmen aynı kaşıktan cemaate şarap içirme geleneğinden de vazgeçmiyor. Rum Kilisesi, “Mikrop ya da virüs kiliseye ve kutsal şaraba gelmez” dedi.