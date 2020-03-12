Yorgo KIRBAKİ / Ömer BİLGE
Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,
‘Virüsün ilacı kutsal su’
Yunanistan’ın Kalavriton bölgesinde bir din adamı kononavirüse karşı nasıl korunacaklarını soran cemaate, içinde “okunmuş kutsal su” bulunan küçük bir şişeyi göstererek “Elinize yüzününe sürün. Bu ilaç asırlardır her derde deva” yanıtını verdi.
Eski metropolit Amvrosios (84) bununla da kalmayıp “Eğer hasta birinin elini tuttuysanız da korkmayın. Hz. İsa koru beni deyin yeter” diye ekledi. Yunan ve Rum Ortodoks kiliseleri, salgına rağmen aynı kaşıktan cemaate şarap içirme geleneğinden de vazgeçmiyor. Rum Kilisesi, “Mikrop ya da virüs kiliseye ve kutsal şaraba gelmez” dedi.
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