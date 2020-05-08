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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 08.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Virüsü çözecekti, öldürüldü’

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
‘Virüsü çözecekti, öldürüldü’
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Koronavirüsle ilgili çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu öne sürülen Çin asıllı bilim insanı Bing Liu’nun (37) cinayeti, komplo teorilerini beraberinde getirdi.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde hafta sonunda vurularak öldürülen bilim insanı, Pittsburgh Üniversitesi’nde Türk bilim insanı Prof. Dr. İvet Bahar’ın laboratuvarında görev yapıyordu. Saldırgan cinayet sonrası intihar ederken, polis cinayetin Liu’nun çalışmalarıyla bağlantısı olmadığını, saldırganla Liu arasında özel ilişkiden kaynaklanan bir anlaşmazlık bulunduğunu açıkladı.

‘FAZLA TESADÜF’

Geçtiğimiz hafta Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olan Prof. Dr. İvet Bahar’ın kurucusu olduğu Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü cinayetin ardından Dr. Liu ile ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, Dr. Liu’nun seçkin bir araştırmacı olduğu vurgulanarak, “COVID-19 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve hastalık nedeniyle oluşan komplikasyonların hücresel temellerini anlamaya yönelik çok önemli bulgular elde etmek üzereydi. Onun üstün bilimsel başarılarına olan saygımızı göstermek ve başlattığı çalışmayı tamamlamak için çaba göstereceğiz” denildi.

İş arkadaşlarının Liu’nun COVID-19 çalışmalarında önemli bulgulara ulaşmak üzere olduğunu söylemesi üzerine, internette ‘suikast’ söylentileri dolaşmaya başladı. Çin sosyal medyası Weibo’da da kullanıcılar, cinayetin bu dönemde işlenmesinin ‘fazla tesadüf’ olduğunu öne sürdü.

 

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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