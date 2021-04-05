Vietnam'ın Eski Başbakanı Phuc, devlet başkanlığı görevine yemin ederek başladı

Vietnam'da Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc yemin ederek göreve başladı.

Ülkede, 2016'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten 67 yaşındaki Phuc, Ulusal Mecliste yapılan gizli oylamada yeni devlet başkanı seçildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 2026'ya kadar devlet başkanlığı görevini yürütmesi beklenen Phuc, yemin töreninde yaptığı konuşmada, halk ve Meclis tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Attığı adımlarla Vietnam'ı ekonomik açıdan ileriye taşıdığı belirtilen Phuc'un başbakanlığı döneminde Vietnam, 141 ülkenin yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında 77. sıradan 67'ye yükseldi. BAŞBAKANLIK OYLAMASI DA YAPILDI

Phuc, törenin ardından Vietnam Komünist Partisi (CPV) Merkezi Komitesi Başkanı Pham Minh Chinh'i başbakan adayı olarak göstermişti.

Ulusal Mecliste ilerleyen saatlerde yapılan gizli oylamada, yeni başbakanın Pham Minh Chinh başbakan seçildi.

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