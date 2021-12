Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Haberin Devamı

Patricia, ülkesi Venezuela'dan Kolombiya'ya göç ettiğinde bambaşka bir hayat yaşayacağını umuyordu. Ülkesindeyken bir pazar tezgahında balık satıyordu. Kolombiya'da ise bir temizlikçilik işi bulmuştu. Daha doğrusu o öyle sanıyordu.

Ne var ki işe başladığı ilk gün yerleri paspaslayacağını zannederken bir anda kendini bir genelevde kapana kısılmış halde buldu. İki ay boyunca burada hapis kaldı. Odasında bulunan küçük bir pencereden verilen yiyecekler ve temiz iç çamaşırlarıyla hayatta kalmaya çalıştı.

Geceleri odasına, kendisiyle beraber olmak isteyen hiç tanımadığı erkekler doluşuyordu. Bir keresinde prezervatif kullanmasını istedi diye, bir adam Patricia'yı sol kolundan bıçaklamıştı.

36 yaşındaki iki çocuk annesi Patricia, bu korkunç yerden kaçıp Ekvador'a nasıl sığındığını, ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesine, "Böyle bir şeyin başıma geleceğini asla düşünmezdim" sözleriyle anlattı.

6 MİLYON KİŞİ SÖMÜRÜYE AÇIK HALDE

Seks ticareti küresel bir sorun ancak insan hakları savunucuları, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle başka ülkelere göçen kişilerin özellikle hassas bir konumda olduğunu belirtiyor.

Bölgedeki ülkelerin yöneticileri ve insan hakları örgütleri, Venezuela'dan kaçan yaklaşık 6 milyon kişinin sömürüye açık vaziyette olduğunu ve bu kişilerin sahte iş fırsatlarıyla seks kölesi haline getirildiğini ifade ediyor.

Pandemiyle bu tablo çok daha korkunç bir hale büründü.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün Quito şubesinde bölgesel kadın ticareti ile ilgili çalışmalar yürüten Coralia Saenz, son iki yılın büyük bölümünde sınırların kapalı olması nedeniyle başvurulan yasa dışı geçiş noktalarının insan ticareti yapanların hedefi haline geldiğini söyledi.

POLİSE GİTMEDİKLERİ İÇİN SAYILARI NET DEĞİL

Seks ticaretinin ve sonucunda yapılan fuhuş faaliyetlerinin boyutları net olarak bilinmiyor. Çünkü Venezuelalı göçmenler yaşadıklarını ilgili makamlara neredeyse hiçbir zaman bildirmiyor.

Kolombiya İçişleri Bakanı Daniel Palacios, Wall Street Journal'a, bu kişilerin çoğunun utançtan, ticareti yürüten çetelerin korkusundan ya da yasal statüleri olmadığından dolayı sessizliklerini koruduğunu söyledi. (Kolombiya, şu an ev sahipliği yaptığı 2 milyon Venezuelalı göçmenle bu anlamda listenin en başında yer alıyor.)

Palacios, Kolombiya makamlarının, 2021'in ilk dokuz ayında bildirilen 60 vakayı soruşturduğunu, bu sayının 2017'de beş olduğunu belirtti ve ekledi:

"İşlenen suçların ihbarı oldukça sınırlı. Buna rağmen Venezuela'daki durum kötüleştikçe buradaki durumun da katlanarak arttığını görebiliyorsunuz."

Venezuela son yedi yıldır ekonomik anlamda çok kötü günler geçiriyor. Ekonomisi yüzde 80 küçülen ülkede hiperenflasyon, işsizlik ve açlık çok yaygın. Bu nedenle Patricia gibi birçok Venezuelalı çareyi çevre ülkelere göçmekte buluyor. Venezuela şu an Suriye'den sonra dünyadaki en büyük ikinci aktif sığınmacı krizinin yaşandığı yer.

SOKAKTA BİR KADIN YANINA YANAŞTI VE…

Patricia'nın hikayesine geri dönersek... Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Patricia, Bogota sokaklarında seyyar kahve satarken bir kadın yanına yaklaştı ve bir restoran işinden bahsetti. Bununla da kalmayıp Patricia için bir otobüs bileti aldı ve ona Kolombiya'nın güneybatısında bulunan Cali şehrine kadar eşlik etti.

Çocuklarını Bogota'da akrabalarının yanında bırakan Patricia, temizlik yapacağını zannettiği barın kapısından içeri girer girmez, iki iri yarı adam tarafından zorla arka tarafta bir odaya götürüldü ve kapı üzerine kilitlendi.

Çığlık atarak yardım istemeye başladığında adamlardan bir tanesi, "Buraya neden getirildiğini bilmiyor musun?" diye sormuştu.

İki ayın sonunda, Patricia, seks köleliği ağlarının kurbanlarına yardım amaçlı bir grup olan Sinekkuşu Kanatları'nın yardımıyla Kolombiya'dan kaçıp Quito'ya sığınmayı başardı.

KADINLARI ZAYIF NOKTALARINDAN VURUYORLAR

Sinekkuşu Kanatları'nın sözcüsü Maria Elena Guaman, pandeminin yarattığı yoksulluğun birçok kadını, sosyal medya sitelerinde hızla yayılan sahte iş ve evlilik ilanlarını kabul etmeye daha yatkın hale getirdiğini söyledi.

Guaman, "Zayıf noktanızı buluyorlar. Eğer hayaliniz okumaksa, burs teklif ediyorlar. Eğer çalışmaya ihtiyacınız varsa iş teklif ediyorlar. Eğer sırtınıza giyecek bir şeyiniz yoksa giysi temin ediyorlar. Kurbanlar seks ticaretine çekildiklerini asla anlamıyor" diye konuştu.

DİN ADAMIYIM DİYE ALDATAN DA VAR YEMEK VEREREK KANDIRAN DA…

Yaşanan örneklere dair anlatılanlar durumun boyutlarını anlamak açısından yeterli. Örneğin Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde, internet üzerinden pornografik yayınlar yapan bir kişi, din adamı kılığına girip kandırdığı Venezuelalıları "Burası bir göçmen sığınağı" diye evine götürdü. Eve baskın yapan polis, 30 Venezuelalının webcam'ler karşısında cinsel eylemler yapmaya zorlandığını açıkladı.

Mart ayında Kolombiya polisi, sınır yakınlarındaki bir kasabada bulunan bir barda garson olarak çalışma vaadiyle kandırılan yedi Venezuelalı kadını kurtardı. Olayı soruşturmakla görevli Kolombiyalı polis Edwin Mendez, kasabaya açlıktan ölecek haldeyken varan kadınların bol miktarda yemekle beslendiğini ve bir bakımdan geçirildiğini söyledi. Daha sonra kadınlara kaldıkları oda, yolculuk masrafları ve diğer harcamalar için kişi başı 1000 dolarlık birer hesap çıkarılmış, borçlarını fuhuş yoluyla ödemeleri istenmişti.

Sekiz kişinin tutuklandığı olayla ilgili Mendez, "Müşterilerden biri şikâyet edecek olsa kadınlara para cezası verilecekti, bu da borçlarının daha da artmasına yol açacaktı. Kadınlara hayvan gibi davranmışlardı" diye anlattı şahit olduğu olayı.

HAYATTA KALMAK İÇİN...

Reşit olmayan bireylerin cinsel amaçlı sömürüsünü önlemek için çalışan Renacer Vakfı'nın bu yıl başlarında Kolombiya sınırında bulunan Maico kasabasında yürüttüğü araştırmada, görüşülen 50 fahişeden 48'i Venezuelalı çıktı. Grup adına çalışan Psikolog Viviana Blanco, "Bazı yerlerde Kolombiyalı fahişe hiç kalmamış çünkü hepsinin yerini Venezuelalılar almış" ifadelerini kullandı.

Blanco, seks ticaretinin kurbanlarının tam sayısını söylemenin mümkün olmadığını belirterek, göçmenler sokakta yaşadıkları zaman, bazılarının sırf yiyecek bir şeyler bulabilmek ya da geceyi kapalı bir yerde geçirebilmek için bedenlerini sattığını söyledi. Blanco, "Buna hayatta kalma seksi deniyor" diye konuştu.

EKVADOR'DA DA DURUM PEK PARLAK DEĞİL

Komşu Ekvador da şu an yarım milyon kadar Venezuelalıya ev sahipliği yapıyor. Ülkenin dolar bazlı, nispeten istikrarlı ekonomisinin çekiciliğine kapılan Venezuelalılar, burada da bazı zorluklar sonucu fuhuşa başvurabiliyor.

Bu yıl başlarında ülkesinden ayrılıp Quito'ya sığınan 22 yaşındaki bir Venezuelalı kadın, "Bu işi yapmak istemiyorum" dedi. Kolombiya'da yaptığı sıradan işlerle geçinemediğini, bunun üzerine Ekvador'da seks işçisi olan bir arkadaşı aracılığıyla fuhuşa bulaştığını belirten genç kadın, "Buradaki kızlar müşteriler için dans ediyor. Ben bunlardan hoşlanmıyorum, ülkeme dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ACI GERÇEK: AĞA DÜŞÜREN TANIDIKLAR HATTA AKRABALAR

Kolombiya polisi bünyesinde seks suçlarından sorumlu birimin direktör yardımcısı olan Albay Jose Restrepo, Venezuelalıları sömüren seks ticareti gruplarının çoğunluğunun ulus ötesi suç örgütleri değil, birkaç kişiden oluşan yerel gruplar olduğunu belirtti. Restrepo seks ticaretini yürütenlerin çoğu zaman kurbanların tanıdıkları, hatta akrabaları olduğunu da sözlerine ekledi.

Venezuelalı bir göçmen olan 18 yaşındaki Roxana Guevara, üç yıl kadar önce kuzenlerinden birinin kendisini Ekvador'un kuzeyindeki bir orman köyü olan Lumbaqui'ye tanışmaya ikna ettiğini anlattı. Guevara kuzeninin seks işçisi olduğunu biliyordu ancak söylediğine göre, köye gitme amacı kuzeninin çocuklarına bakıcılık etmekti.

Ancak kısa süre sonra kuzeni Guevara'ya Lumbaqui'nin en büyük genelevinde çalışmaya başlaması için baskı yapmaya başladı. Müşterilerin reşit olmayan biriyle ilişkiye girmek için daha fazla para vereceğini söylüyordu.

KORKUDAN BİR SOKAK ÖTEDEKİ KARAKOLA GİDEMİYORDU

Bir gece kuzeni Guevara'ya bilincini kaybetmesine yol açan bir şeyler içirdi. Genç kız ertesi sabah bir otel odasında çıplak halde uyandı.

Sinekkuşu Kanatları'nın Quito ofisinde Wall Street Journal'a konuşan Guevara, "Kuzenim beni büyük bir para karşılığında sattı, tecavüze uğradım" ifadelerini kullandı.

Ardından Guevara genelevde çalışmaya başladı zira kuzeni karşı çıktığı takdirde kendisini evden kovmakla tehdit etmişti. Bir sokak ötede bir karakol vardı ama genelev sahipleri yardım istemeye kalktığı takdirde Guevara'yı öldüreceklerini söylemişlerdi. Nihayet bir yıl sonra annesi Ekvador'a gidip Guevera'yı kurtarmayı başardı.

POLİS ŞİKAYETLERİ DUYMAZDAN GELİYOR

Ekvador'da bulunan Venezuelalı göçmenlere hukuki danışmanlık hizmeti veren Avukat Humberto Ramirez, kurbanların işlenen suçu kolluk güçlerine bildirdiği nadir durumlarda, yerel yetkililerin yabancılara karşı önyargıları nedeniyle anlatılan korkunç olayları göz ardı ettiğini söyledi.

Diğer yandan savcılar da çoğu zaman şüpheliler hakkındaki iddianameleri tecavüz ya da insan kaçırma gibi suçlar üzerinden hazırlıyor. Çünkü seks ticareti suçlamasıyla hüküm giydirmek çok daha zor. Bu da işlenen suçların görünürlüğünün azalmasına neden oluyor.

Ramirez, "Örneğin savcı, bir kişiyi seks ticareti kurbanı olarak nitelendirmektense, 54 kez tecavüze uğradığını belirterek iddianame hazırlayabiliyor" diye konuştu.

DAVA AÇILDIĞINDA İFADE VERECEK TANIK BULUNAMIYOR

Ekvadorlu savcı Veronica Rosero, göçmenlerin çoğu zaman hareket halinde olduğunu ve seks ticaretini polise bildirenlerin bile, uzun mahkeme süreçleri sırasında ifade vermeleri gerektiğinde yerlerinde bulunamadıklarını belirtti. Rosero, birçok kişi için kaçıp kurtulmanın yeterli olduğunu belirtti.

Böyle düşünenlerden biri de Patricia'ydı. Cali'deki genelevden kaçmayı başaran Patricia, polise gitmey aklından bile geçirmemişti çünkü onu hapis tutan kişilerin gazabından korkuyordu.

Bugün iki çocuğuyla birlikte yaşayan Patricia, başlangıçta yıllar boyunca seks kölesi olarak çalıştırılacağına inanıyordu. Sonra bir gün aklına geçmişte izlediği bir film geldi. Filmdeki kadın karakter, kendisini hapis tutan kişilerin güvenini sağlayarak genelevden kaçmayı başarıyordu.

Aynı şeyi yapmaya karar veren Patricia, genelevin yöneticisiyle sohbet etmeye başladı. Zamanla güven kazanmış olacak ki yönetici Patricia'yı evin alışveriş gibi günlük işlerini halletmesi için sokağa göndermeye başladı. Bu çıkışlardan birini fırsat bilen Patricia da evden kaçıp bir daha arkasına bile bakmadığını söyledi ve ekledi.

"Var gücümle koştum çünkü peşimden geleceklerini düşünüyorum. Koştum, koştum, koştum."

The Wall Street Journal'ın "Venezuelan Migrants Fall Prey to Sex Traffickers After Fleeing Their Collapsing Country" başlıklı haberinden derlenmiştir.