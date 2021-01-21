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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Venezuela'dan Brezilya'ya koronavirüs hastaları için oksijen tüpü desteği

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Venezuela'dan Brezilya'ya koronavirüs hastaları için oksijen tüpü desteği
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Venezuelalı yetkililer, Brezilya'ya koronavirüs hastaları için oksijen tüpü gönderdiklerini açıkladı.

Venezuela'nın, Brezilya-Amazonas eyaletinin Manaus şehri Konsolosu Patricia Silva yerel basına yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü yağmur ormanlarındaki 2 milyonluk Manaus'a, ülkesinin Bolivar eyaletinden 5 kamyonla gönderilen 132 bin litrelik oksijen tüplerinin yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Bolivarcı hükümet olarak, iş birliği ve dayanışma ilkelerinin arkasında olduklarını belirten Silva, "Manaus'ta halklar arasındaki dayanışma, bizi bu korkunç salgında kurtaracak." ifadesini kullandı.

Amazonas Eyaleti Sağlık Bakanı Marcellus Campelo, Venezuela'dan gelen oksijen tüplerinin, bölgedeki hastanelerin ihtiyacını dengelemeye yardımcı olacağını söyledi.

Amazonas Eyalet Valisi Wilson Lima da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya teşekkür ederek "Aldığımız her türlü yardım veya bağışı çok iyi karşılıyoruz. Özellikle Venezuela'dan gelen bu büyük bağış bizim için çok anlamlı." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu tanıması iki ülke arasında soruna neden olmuştu.
Venezuela, Kovid-19'dan 212 bin 893 kişinin öldüğü Brezilya'nın salgına yaklaşımını eleştirmesine rağmen 17 Ocak'ta bu ülkeye oksijen tüpü yardımında bulunacağını açıklamıştı.

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