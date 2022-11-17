Ve Trump 2024 için adaylığını açıkladı

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Balo salonunda yüzlerce destekçisine hitaben konuşan Trump, “Bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Amerika’nın geri dönüşü şimdi başlıyor” dedi.

PARTİLİLERİ DİNLEMEDİ

8 Kasım’daki ara seçimler sonrası Cumhuriyetçi Parti’de oluşan hayal kırıklığına karşılık, Trump’ın olası adayların önünü kesmek için beklenenden önce adaylığını açıkladığı belirtildi. Konuşmasında Demokrat Joe Biden’in başkanlığını eleştirirken, kendi dönemini öven Trump “İki yıl önce büyük bir ulustuk ve yeniden büyük bir ulus olacağız” diye konuştu. Donald Trump, yeniden seçilirse, kaybettikten sonra Beyaz Saray’ı geri alan ikinci başkan olacak. Grover Cleveland, 1888’de başkanlığı kaptırdıktan sonra 1892’de geri almıştı.

IVANKA TÖRENE GİTMEDİ

Başkan olduğu dönemde Donald Trump’ın danışmanlığını yürüten kızı Ivanka Trump, babasının yeniden adaylığını açıklaması sonrası siyasette yer almayacağını açıkladı. Ivanka, duyuru töreninde de yer almadı. Trump’ın başkan yardımcısı olarak görev yapan Mike Pence ile eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 2024’te Trump’a parti içi rakip olacağı konuşuluyor. Ancak en güçlü rakibinin yeniden Florida valisi seçilen Ron DeSantis olması bekleniyor.