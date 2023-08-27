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Son dakika... Ve Moskova son noktayı koydu: Rusya Araştırma Komitesi Prigojin'in akıbetini açıkladı

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#Wagner#Rusya#Prigojin
Son dakika... Ve Moskova son noktayı koydu: Rusya Araştırma Komitesi Prigojinin akıbetini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 13:54

Putin'e isyan bayrağı açtıktan tam 2 ay sonra içinde bulunduğu özel jetin Moskova yakınlarına düşmesinin ardından gözler Rusya'dan gelecek açıklamadaydı. Pek çok spekülasyona konu olan kaza ile ilgili açıklama Rusya Araştırma Komitesi'nden geldi. Komite Prigojin'in akıbetini açıkladı.

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Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu uçağın Moskova yakınlarında düşmesinin yankıları sürüyor.

Dünyanın beklediği açıklama Rusya Araştırma Komitesi'nden geldi.

Açıklama ile günlerdir pek çok spekülasyona konu olan kaza için adeta son nokta konuldu.

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Komite, Wagner lideri Prigojin'in ölümünün doğrulandığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor.'

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Son dakika... Ve Moskova son noktayı koydu: Rusya Araştırma Komitesi Prigojinin akıbetini açıkladı

Prigojin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

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Kamplara dönmeleri ve Prigojin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

Ancak Rus basını haftalar sonra bu davanın düşürülmediğini yazmış bu da Kremlin - Prigojin gerginliğinin devam ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

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#Wagner#Rusya#Prigojin

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