Ve Hollanda'dan beklenen adım geldi! Mark Rutte özür geldi!

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte Lahey’de yaptığı konuşmada, ülkesinin "kölecilik geçmişi" nedeniyle Hollanda adına özür diledi.

Rutte açıklamasında 'köleciliğin' insanlığa karşı bir suç olarak tanınması gerektiğini vurguladı.

TAZMİNAT ANLAMINA GELMİYOR

Hükümetin resmi olarak özür dilemesi, köleleştirilen kişilerin yakınlarına doğrudan maddi tazminat ödenmesi anlamına gelmeyecek.

Hollanda hükümeti, tazminat yerine, kölelik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanacak projeler için 200 milyon euroluk bir bütçe ayıracak. Kölecilik tarihi ile ilgili bir müze için de 27 milyon euro kaynak sağlanacak.

HEM HOLLANDA HEM ESKİ SÖMÜRGELERDEN TEPKİ VAR

Hollanda'nın özrüne ilişkin tartışmalar bir süredir devam ediyordu. Karara hem Hollanda’dan hem de Karayiplerdeki eski sömürgelerden tepki var.

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“Yerli Hollandalıların” önemli bir kısmı kölecilik geçmişi için özür dilenmesine karşı.

Eski sömürgeler Sint Maarten ve Surinam ise özür dileme yöntemini eleştiriyor. Sint Maarten Başbakanı Silveira Jacobs, Hollanda’nın özrünü kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Surinamlı 6 kuruluş, özür kararının “tepeden inme” alındığı ve hâlâ “sömürge havası” çağrıştırdığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Bu kuruluşlar, resmi özrün Hollanda sömürgelerinde köleciliğin sona etmesinin 150. yıldönümü dolayısıyla, 1 Temmuz 2023 tarihinde açıklanmasını istiyor.

KRALİYET AİLESİNİN 'KÖLECİLİK' GEÇMİŞİ ARAŞTIRILACAK

Hollanda Kralı Willem-Alexander da, Kraliyet Ailesi"nin kölecilik tarihindeki rolünün araştırılması için talimat verdi.

Araştırma 16. yüzyılın sonlarından sömürgecilik sonrası ve günümüze kadar olan dönemi kapsayacak ve üç yıl sürecek.

Araştırmayı Leiden Üniversitesi yürütecek.

600 BİNDEN FAZLA İNSANI KÖLELEŞTİRDİLER

Hollandalı tüccarlar, “Altın Çağ” adı verilen 17. yüzyıldan itibaren Afrika ve Asya'dan 600 binden fazla insanı kaçırarak köleleştirdi.

Köle ticareti, Hollanda’nın refah toplumuna dönüşmesinde önemli rol oynadı. Yapılan araştırmalara göre, 17. yüzyıldaki ekonomik büyümesin en az yarısı, köle ticareti ile bağlantılı.